Birbirine Güvenme Konusunda Türkiye Kaçıncı Sırada Yer Aldı?

Araştırmaya göre toplumsal güvenin en yüksek olduğu ülke yüzde 73,9 ile Danimarka olurken, onu Norveç (yüzde 72,1) ve Finlandiya (yüzde 68,4) izledi. Çin yüzde 63,5 ile dördüncü, İsveç ise yüzde 62,8 ile beşinci sırada yer aldı. Aynı çalışmada Türkiye, yüzde 14’lük oranla 61’inci sıraya yerleşti. Türkiye’de “çoğu insan güvenilirdir” ifadesine katılanların oranının oldukça düşük kaldığı görülürken, Toplum Çalışmaları Enstitüsü bu tabloya dikkat çekti.

Enstitünün değerlendirmesinde, ülkeler arasında kişiler arası güven düzeylerinin belirgin biçimde ayrıştığı, gelir seviyesi ve kurumsal yapısı güçlü ülkelerde güven oranlarının yüksek seyrettiği, kalkınma düzeyi daha düşük ülkelerde ise bu oranın sınırlı kaldığı vurgulandı.