Birbirine Güvenme Konusunda Türkiye Kaçıncı Sırada Yer Aldı?

Birbirine Güvenme Konusunda Türkiye Kaçıncı Sırada Yer Aldı?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
01.02.2026 - 20:17

Ülkelerde insanların birbirine duyduğu güveni ölçen küresel bir araştırma, toplumsal farkların ne kadar derinleştiğini ortaya koydu. İskandinav ülkeleri listenin üst sıralarında yer alırken, Türkiye’nin konumu ise öne çıkan başlıklardan biri oldu.

Türkiye alt sıralarda yer aldı.

Türkiye alt sıralarda yer aldı.

Toplum Çalışmaları Enstitüsü Araştırma ve Veri Analizi Programı Direktörlüğü, Dünya Değerler Araştırması’nın (WVS) “Dünyada Toplumsal Güven” çalışmasına ait verileri yayımladı. Araştırmada katılımcılara yaşadıkları ülkede insanların ne ölçüde güvenilir olduğu soruldu ve “çoğu insana güvenilebilir” diyenlerin oranı esas alındı. Buna göre Türkiye, yüzde 14’lük oranla 61. sırada yer aldı.

İskandinavlar üst sıralarda...

İskandinavlar üst sıralarda...

Araştırmaya göre toplumsal güvenin en yüksek olduğu ülke yüzde 73,9 ile Danimarka olurken, onu Norveç (yüzde 72,1) ve Finlandiya (yüzde 68,4) izledi. Çin yüzde 63,5 ile dördüncü, İsveç ise yüzde 62,8 ile beşinci sırada yer aldı. Aynı çalışmada Türkiye, yüzde 14’lük oranla 61’inci sıraya yerleşti. Türkiye’de “çoğu insan güvenilirdir” ifadesine katılanların oranının oldukça düşük kaldığı görülürken, Toplum Çalışmaları Enstitüsü bu tabloya dikkat çekti. 

Enstitünün değerlendirmesinde, ülkeler arasında kişiler arası güven düzeylerinin belirgin biçimde ayrıştığı, gelir seviyesi ve kurumsal yapısı güçlü ülkelerde güven oranlarının yüksek seyrettiği, kalkınma düzeyi daha düşük ülkelerde ise bu oranın sınırlı kaldığı vurgulandı.

