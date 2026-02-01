Hamsin Soğukları Başladı: Zemherinin Soğuklarını Mumla Arayacağız!
Kışın ikinci yarısına hazır mısınız? Zemheri adı verilen kış günleri, 22 Aralık'ta başladı ve yaklaşık 40 gün sürdü. Şimdi ise bizleri hamsin soğukları bekliyor. Hamsin soğuklarını atlattıktan sonra da bahar ayları kapıda bekliyor!
Peki hamsin nedir, hamsin soğukları ne zaman bitecek?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Zemheri bitti, hamsin geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Peki hamsin ne demek, hamsin ne kadar sürer?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın