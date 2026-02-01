Hamsin Soğukları Başladı: Zemherinin Soğuklarını Mumla Arayacağız!

Zemheri, TDK sözlüğüne göre kara kış anlamına gelir. 22 Aralık tarihinde başlayan ve yaklaşık 40 gün süren soğuk günler, zemheri ismiyle anılır. Kışın en yoğun yaşandığı, bir aydan biraz daha uzun süren dönem olan zemherinin en belirgin özelliği; bir kısmı sonbahara bir kısmı ise kışa benzediği için sıcaklık dalgalanmasının fazla olmasıdır.

Zemherinin bir diğer adı da erbaindir (yani karakış). Erbain Arapça '40' anlamına gelir ve zemheri de 40 gün sürer.

Zemheri bittikten sonra da hamsin dönemi başlar.