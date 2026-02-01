onedio
Haberler
Gündem
Hamsin Soğukları Başladı: Zemherinin Soğuklarını Mumla Arayacağız!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
01.02.2026 - 19:02

Kışın ikinci yarısına hazır mısınız? Zemheri adı verilen kış günleri, 22 Aralık'ta başladı ve yaklaşık 40 gün sürdü. Şimdi ise bizleri hamsin soğukları bekliyor. Hamsin soğuklarını atlattıktan sonra da bahar ayları kapıda bekliyor!

Peki hamsin nedir, hamsin soğukları ne zaman bitecek?

Zemheri bitti, hamsin geldi.

Zemheri, TDK sözlüğüne göre kara kış anlamına gelir. 22 Aralık tarihinde başlayan ve yaklaşık 40 gün süren soğuk günler, zemheri ismiyle anılır. Kışın en yoğun yaşandığı, bir aydan biraz daha uzun süren dönem olan zemherinin en belirgin özelliği; bir kısmı sonbahara bir kısmı ise kışa benzediği için sıcaklık dalgalanmasının fazla olmasıdır. 

Zemherinin bir diğer adı da erbaindir (yani karakış). Erbain Arapça '40' anlamına gelir ve zemheri de 40 gün sürer.

Zemheri bittikten sonra da hamsin dönemi başlar.

Peki hamsin ne demek, hamsin ne kadar sürer?

Hamsin, zemheriden sonra başlayan kış dönemidir. 31 Ocak’ta hamsin başlar. Kış mevsiminin soğukları, 40 ve 50 günlük iki devreye ayrılmıştır. Birincisine Erbain (Zemheri) ikincisine Hamsin denir.

Hamsin, '50' anlamına gelir ve yaklaşık olarak 50 gün sürer. Zemheri bitince başlayan bu dönem, zemheriden bile soğuk olabilir!

Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
