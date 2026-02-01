İstanbul’da Yarın Kar Yağacak mı? AKOM ve Orhan Şen’den Açıklama Geldi
Türkiye, yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına girerken ülkede bugün birçok bölgede kuvvetli yağış bekleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), son yaptığı paylaşımda 2 Şubat Pazartesi günü kent genelinde karla karışık yağmur beklendiğini açıklarken, Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise “İstanbul’da kar yok. Yarın da yok. İsteyen Trakya’ya gidebilir.” ifadelerini kullandı.
Türkiye’de etkili olan soğuk hava dalgası nedeniyle hava sıcaklıkları mevsim normallerine geriledi.
AKOM’un paylaşımı 👇
Prof. Dr. Orhan Şen ise İstanbul’da kar yağışı olmayacağını açıkladı.
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü'nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio'nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
