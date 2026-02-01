onedio
İstanbul’da Yarın Kar Yağacak mı? AKOM ve Orhan Şen’den Açıklama Geldi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
01.02.2026 - 14:51

Türkiye, yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına girerken ülkede bugün birçok bölgede kuvvetli yağış bekleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), son yaptığı paylaşımda 2 Şubat Pazartesi günü kent genelinde karla karışık yağmur beklendiğini açıklarken, Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise “İstanbul’da kar yok. Yarın da yok. İsteyen Trakya’ya gidebilir.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de etkili olan soğuk hava dalgası nedeniyle hava sıcaklıkları mevsim normallerine geriledi.

AKOM’dan yapılan açıklamada, bugün İstanbul’da etkisini artıracak yağışların gece saatlerinde kuvvetlenerek devam edeceği belirtildi. Yağışların, 2 Şubat Pazartesi günü karla karışık yağmur şeklinde olacağı ve hava sıcaklığının 7 dereceye kadar düşeceği ifade edildi.

AKOM’un paylaşımı 👇

Prof. Dr. Orhan Şen ise İstanbul’da kar yağışı olmayacağını açıkladı.

twitter.com

'İstanbul'da kar yok. Yarın da yok. İsteyen Trakya'ya gidebilir.'

