Konut Kredi Kampanyasına İkinci El Konutlar da Dahil Edildi

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, ikinci el konutlardaki kısıtlamaların kaldırıldığına işaret ederek, “Konut kredilerinde birinci ve ikinci el ayrımının kaldırılması ve ikinci el konutların krediye daha etkin biçimde dahil edilmesi, konut piyasası açısından önemli ve olumlu bir adımdır. Enflasyondaki düşüşle birlikte, krediye erişimi sınırlayan diğer kısıtların da gözden geçirilmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz.” dedi.

Gayrimenkul ve İnşaat Platformu Başkanı Mustafa Ekiz, düzenlemeleri “Tüketicilerin kredi erişimini kolaylaştırmak, finansal istikrarı artırmak ve kaynakların etkin kullanımını sağlamak için atılan yerinde bir adım” olarak değerlendirdi.