Konut Kredi Kampanyasına İkinci El Konutlar da Dahil Edildi
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) aldığı yeni kararla birlikte ilk evini alacak vatandaşlara uygun kredi şartları sağlanacak. Daha önce sıfır dairelerde uygulanan kampanyanın kapsamı genişletildi. Artık ikinci el daireler de uygun kredi ile alınacak. Tüketicinin kendisinin, eşinin veya 18 yaş altındaki çocuklarının üzerine konut bulunmaması şartı ile uygun krediden yararlanabilecek. BDDK ayrıca ödenmeyen kredi kartları ile ilgili yapılandırma kolaylığı sağlayacak.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), finansal istikrarın sağlanmasına yönelik aldığı kredi ve kredi kartı kararlarıyla gündemde.
Kredi kartları ve tüketici kredileri için yapılandırma fırsatı da geldi
Sektör temsilcileri konut piyasasının hareketlenmesini bekliyor
