Konut Kredi Kampanyasına İkinci El Konutlar da Dahil Edildi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
01.02.2026 - 13:45

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) aldığı yeni kararla birlikte ilk evini alacak vatandaşlara uygun kredi şartları sağlanacak. Daha önce sıfır dairelerde uygulanan kampanyanın kapsamı genişletildi. Artık ikinci el daireler de uygun kredi ile alınacak. Tüketicinin kendisinin, eşinin veya 18 yaş altındaki çocuklarının üzerine konut bulunmaması şartı ile uygun krediden yararlanabilecek. BDDK ayrıca ödenmeyen kredi kartları ile ilgili yapılandırma kolaylığı sağlayacak.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), finansal istikrarın sağlanmasına yönelik aldığı kredi ve kredi kartı kararlarıyla gündemde.

Tüketicilere kullandırılan konut kredilerinde; kredi tutarının teminat olarak alınan konutun değerine oranı açısından birinci el - ikinci el konut ayrımı kaldırılırken, 2010 yılından sonra yapılan binaların enerji sınıfı için asgari şart olan C enerji sınıfına sahip konutlar da avantajlı kredi değer oranı uygulanan konutlar kapsamına alındı.

Bu çerçevede, konut kredilerine ilişkin düzenlemelerde enerji verimliliği yüksek, görece depreme dayanıklı yeni konutların alımı ile ilk konutunu edinecek tüketicilerin desteklenmesine yönelik değişiklikler yapıldı. Tüketicinin kendisinin, eşinin veya 18 yaş altındaki çocuklarının malik olduğu en az bir konutunun bulunması halinde bu karar ile belirlenen oranların yüzde 75 azaltılarak uygulanmasına devam edilecek.

Kredi kartları ve tüketici kredileri için yapılandırma fırsatı da geldi

Dönem borcu kısmen ya da tamamen ödenmemiş bireysel kredi kartları ile ödemesi 30 günden fazla gecikmiş ihtiyaç kredilerinin, yapılandırma tarihindeki borç bakiyelerinin, kart hamili/borçlu tarafından 3 ay içinde talep edilmesi hâlinde azami 48 ay vadeyle yeniden yapılandırılabilmesine imkân sağlandı.

Sektör temsilcileri konut piyasasının hareketlenmesini bekliyor

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, ikinci el konutlardaki kısıtlamaların kaldırıldığına işaret ederek, “Konut kredilerinde birinci ve ikinci el ayrımının kaldırılması ve ikinci el konutların krediye daha etkin biçimde dahil edilmesi, konut piyasası açısından önemli ve olumlu bir adımdır. Enflasyondaki düşüşle birlikte, krediye erişimi sınırlayan diğer kısıtların da gözden geçirilmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz.” dedi.

Gayrimenkul ve İnşaat Platformu Başkanı Mustafa Ekiz, düzenlemeleri “Tüketicilerin kredi erişimini kolaylaştırmak, finansal istikrarı artırmak ve kaynakların etkin kullanımını sağlamak için atılan yerinde bir adım” olarak değerlendirdi.

