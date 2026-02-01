Antalya’da Yolcu Otobüsü Şarampole Yuvarlandı: 8 Kişi Hayatını Kaybetti, 26 Kişi Yaralandı
Antalya’da yolcu otobüsü kontrolden çıktı ve şarampole yuvarlanarak durabildi. Feci kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybederken, 26 kişi de yaralandı. Kazada ölü sayısının artabileceği belirtildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Korkunç kaza Antalya–Isparta karayolunda meydana geldi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın