Antalya'da Yolcu Otobüsü Şarampole Yuvarlandı: 8 Kişi Hayatını Kaybetti, 26 Kişi Yaralandı

Antalya’da Yolcu Otobüsü Şarampole Yuvarlandı: 8 Kişi Hayatını Kaybetti, 26 Kişi Yaralandı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
01.02.2026 - 12:03

Antalya’da yolcu otobüsü kontrolden çıktı ve şarampole yuvarlanarak durabildi. Feci kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybederken, 26 kişi de yaralandı. Kazada ölü sayısının artabileceği belirtildi.

Korkunç kaza Antalya–Isparta karayolunda meydana geldi.

Korkunç kaza Antalya–Isparta karayolunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 26 ABG 022 plakalı yolcu otobüsü, Antalya girişi Döşemealtı ilçesi kuzey çevre yolu girişinde yoldan çıkarak devrildi ve sürüklenerek şarampole yuvarlandı. Kazada otobüste yolcu olarak bulunan çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi. Kazada ölü ya da ölülerin olabileceği, otobüs içinde ve altında sıkışanların bulunduğu ve sağlık ekiplerinin çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi de yaralandı.

