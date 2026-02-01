Medya Sektöründe Yaprak Dökümü Sürüyor: Sözcü TV Haber Sunucusu, Kanaldan Ayrıldığını Açıkladı
2025-2026 sezonunda pek çok gazeteci, sunucu ve muhabir yer aldıkları kanallardan ayrıldılar. Son olarak geçtiğimiz günlerde TGRT Haber'den Barış Yarkadaş ayrılmış, kararıyla gündem olmuştu. Bugün ise Sözcü TV haber sunucusu İrem Sansak kanaldan ayrıldığını açıkladı.
Sözcü TV'de haber sunucusu olarak görev yapan İrem Sansak, görevinden ayrıldığını açıkladı.
İrem Sansak, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla ayrılığı duyurdu.
