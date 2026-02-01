onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Medya Sektöründe Yaprak Dökümü Sürüyor: Sözcü TV Haber Sunucusu, Kanaldan Ayrıldığını Açıkladı

Medya Sektöründe Yaprak Dökümü Sürüyor: Sözcü TV Haber Sunucusu, Kanaldan Ayrıldığını Açıkladı

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
01.02.2026 - 13:22

2025-2026 sezonunda pek çok gazeteci, sunucu ve muhabir yer aldıkları kanallardan ayrıldılar. Son olarak geçtiğimiz günlerde TGRT Haber'den Barış Yarkadaş ayrılmış, kararıyla gündem olmuştu. Bugün ise Sözcü TV haber sunucusu İrem Sansak kanaldan ayrıldığını açıkladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sözcü TV'de haber sunucusu olarak görev yapan İrem Sansak, görevinden ayrıldığını açıkladı.

Sözcü TV'de haber sunucusu olarak görev yapan İrem Sansak, görevinden ayrıldığını açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde son olarak siyaset yorumcusu olarak TGRT'de yer alan Barış Yarkadaş, kanaldan ayrıldığını açıklamıştı. Yarkadaş, 'VEDA…

Yaklaşık 1 yıldır “Siyaset Yorumcusu” olarak görev yaptığım TGRT HABER’den kendi isteğimle ayrıldım.

Bu zaman diliminde onlarca etkili yayına imza attık. Siyasetin gündemini belirledik. Kutuplaşmanın kırılabilmesi için çaba gösterdik ve “çoğulcu anlayış”la hareket etmeye çalıştık.

Derdimiz sadece hakikati aramaktı…

Kuşkusuz ki hata ve eksiklerimiz de olmuştur.

Şimdi ise yeni yolculuklara çıkmanın vaktidir…

TEŞEKKÜR…

Geride kalan bir yıl içinde hep dostluğu ve desteğini hissettiğim İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mücahid Ören ile Medya Grup Başkanı Aslıhan Ören’e teşekkür ediyorum.

Aynı dönemde tanıma şansı bulduğum TGRT HABER Genel Yayın Yönetmeni Ercan Seki ve Yayın Koordinatörü Talip Çekiç’e de ayrıca teşekkür etmek istiyorum.

Bir teşekkür de TGRT HABER’in ismini saymakla bitiremeyeceğim tüm emekçilerine…

Kapıdan girdiğim andan itibaren sıcak bir gülümsemeyle karşılaştığım TGRT HABER emekçilerine de dostluk ve dayanışmaları için teşekkürler…' açıklamasında bulunmuştu.

Medya sektöründeki yaprak dökümü devam ederken bir haber de İrem Sansak'tan geldi.

İrem Sansak, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla ayrılığı duyurdu.

İrem Sansak, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla ayrılığı duyurdu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın