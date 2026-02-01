onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Kar Yağışı Sonrası Ankara'daki Barajlarda Doluluk Oranı Arttı

Kar Yağışı Sonrası Ankara'daki Barajlarda Doluluk Oranı Arttı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
01.02.2026 - 18:16

Ankara, son yılların en ciddi kuraklık dönemlerinden birini geçiriyor. Kent genelinde yağışların azalmasıyla birlikte yaşanan su kesintileri vatandaşları zor durumda bırakmıştı. Ancak son günlerde yüzeyde kalan karların erimesi ve etkili olan yağışlarla birlikte barajlarda yeniden doluluk artışı gözleniyor. Başkentin önemli içme suyu kaynaklarından Kurtboğazı Barajı’nda da bu gelişmelerin ardından su seviyesinde belirgin bir yükseliş yaşandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Uzmanlar tarafından rehavet gerektiren bir durum olmadığına dikkat çekildi.

Uzmanlar tarafından rehavet gerektiren bir durum olmadığına dikkat çekildi.

Kışın beklenen yağışların bir kısmının bahar aylarına kaymasıyla, özellikle yüksek bölgelerde eriyen kar sularının Kurtboğazı Barajı’na ulaşması sınırlı da olsa olumlu bir gelişme olarak değerlendirildi. Uzmanlar, yağışların sürmesi halinde barajdaki su seviyesinin daha da yükselebileceğini ifade ediyor. Buna karşın su tasarrufunun önemine dikkat çeken uzmanlar, mevcut artışın rehavet yaratmaması gerektiğini vurguluyor.

ASKİ'den yapılan açıklamaya göre baraj doluluk oranları da belli oldu.

ASKİ'den yapılan açıklamaya göre baraj doluluk oranları da belli oldu.

ASKİ’nin paylaştığı son verilere göre Ankara’daki barajların doluluk seviyeleri oldukça düşük seyrediyor. Akyar yüzde 1,99, Çamlıdere yüzde 13,74, Çubuk 2 yüzde 3,76, Eğrekkaya yüzde 17,68, Kargalı yüzde 14,02, Kavşakkaya yüzde 3,29, Kurtboğazı yüzde 8,90, Peçenek yüzde 15,29, Türkşerefli yüzde 5,92 ve Uludere yüzde 36,44 doluluk oranına sahip. Kesikköprü Barajı ise yüzde 100 dolulukla istisna oluşturuyor. Bu tablo, Ankara’nın su kaynakları açısından kırılganlığını koruduğunu gösteriyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın