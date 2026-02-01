Kar Yağışı Sonrası Ankara'daki Barajlarda Doluluk Oranı Arttı
Ankara, son yılların en ciddi kuraklık dönemlerinden birini geçiriyor. Kent genelinde yağışların azalmasıyla birlikte yaşanan su kesintileri vatandaşları zor durumda bırakmıştı. Ancak son günlerde yüzeyde kalan karların erimesi ve etkili olan yağışlarla birlikte barajlarda yeniden doluluk artışı gözleniyor. Başkentin önemli içme suyu kaynaklarından Kurtboğazı Barajı’nda da bu gelişmelerin ardından su seviyesinde belirgin bir yükseliş yaşandı.
Uzmanlar tarafından rehavet gerektiren bir durum olmadığına dikkat çekildi.
ASKİ'den yapılan açıklamaya göre baraj doluluk oranları da belli oldu.
