Kar Yağışı Sonrası Ankara'daki Barajlarda Doluluk Oranı Arttı

Kışın beklenen yağışların bir kısmının bahar aylarına kaymasıyla, özellikle yüksek bölgelerde eriyen kar sularının Kurtboğazı Barajı’na ulaşması sınırlı da olsa olumlu bir gelişme olarak değerlendirildi. Uzmanlar, yağışların sürmesi halinde barajdaki su seviyesinin daha da yükselebileceğini ifade ediyor. Buna karşın su tasarrufunun önemine dikkat çeken uzmanlar, mevcut artışın rehavet yaratmaması gerektiğini vurguluyor.