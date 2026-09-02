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2023 Yılında Türkiye’nin En Zengin İş İnsanı Olan İbrahim Erdemoğlu'nun Serveti Büyük Oranda Buhar Oldu

2023 Yılında Türkiye’nin En Zengin İş İnsanı Olan İbrahim Erdemoğlu'nun Serveti Büyük Oranda Buhar Oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
02.09.2026 - 14:48
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Türkiye’nin en varlıklı ismi unvanını 2023 yılında elinde bulunduran Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, şirket hisselerindeki gerileme ve satışların ardından servetinin önemli bir kısmını kaybederek Forbes listesinde 28. sıraya indi.

Kaynak: https://www.sozcu.com.tr/turkiye-nin-...
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Forbes dergisinin hazırladığı Türkiye’nin en zenginleri araştırmasında 2023’te 5 milyar 300 milyon dolarlık varlığıyla zirvede yer alan Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, bu yıl dikkat çeken bir düşüş yaşadı.

Forbes dergisinin hazırladığı Türkiye’nin en zenginleri araştırmasında 2023’te 5 milyar 300 milyon dolarlık varlığıyla zirvede yer alan Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, bu yıl dikkat çeken bir düşüş yaşadı.

Başta SASA Polyester olmak üzere grup şirketlerinin borsa değerindeki gerileme ve gerçekleşen hisse satışları, Erdemoğlu’nun net servetini doğrudan etkiledi. Güncel verilere göre toplam varlığı 1 milyar dolar seviyesine inen iş insanı, sıralamada bir yılda 27 basamak birden gerileyerek 28. basamağa yerleşti.

Son dönemde polyester pazarındaki küresel ağırlığını artırmak amacıyla milyarlarca liralık dev tesis yatırımlarına imza atan şirket, sanayi üretimindeki büyümesini sürdürürken finansal piyasalardaki dalgalanmanın faturası şirket değerine yansıdı. Hisselerde yaşanan değer kaybı doğrudan holding yönetiminin servet hesaplamasını aşağı çekti. 

Eylül 2026 itibarıyla Forbes tarafından paylaşılan listeye göre güncel ilk 10:

Murat Ülker - 5,3 milyar dolar

Şaban Cemil Kazancı - 4,6 milyar dolar

Feridun Geçgel - 4 milyar dolar

Erman Ilıcak - 3,6 milyar dolar

Ferit Faik Şahenk - 2,9 milyar dolar

Semahat Sevim Arsel - 2,7 milyar dolar

Hamdi Akın - 2,7 milyar dolar

Filiz Şahenk - 2,7 milyar dolar

Selçuk Bayraktar - 2,7 milyar dolar

İpek Kıraç - 2,5 milyar dolar

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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