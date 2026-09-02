2023 Yılında Türkiye’nin En Zengin İş İnsanı Olan İbrahim Erdemoğlu'nun Serveti Büyük Oranda Buhar Oldu
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Kaynak: https://www.sozcu.com.tr/turkiye-nin-...
Türkiye’nin en varlıklı ismi unvanını 2023 yılında elinde bulunduran Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, şirket hisselerindeki gerileme ve satışların ardından servetinin önemli bir kısmını kaybederek Forbes listesinde 28. sıraya indi.
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Forbes dergisinin hazırladığı Türkiye’nin en zenginleri araştırmasında 2023’te 5 milyar 300 milyon dolarlık varlığıyla zirvede yer alan Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, bu yıl dikkat çeken bir düşüş yaşadı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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