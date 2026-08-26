200 Milyon Euroluk Yatta Gizli Buluşma: Dünyanın En Zengin İsimleri Denizin Ortasında
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Dünya teknoloji ve medya sektörünün en güçlü isimleri, Hırvatistan açıklarında gerçekleşen gizli bir buluşmada bir araya geldi. Servetlerinin toplamı 300 milyar dolara yaklaşan üç dev isim, Adriyatik Denizi’nin gözde noktalarından Mljet Adası açıklarında demirleyen 200 milyon Euro değerindeki süper lüks yatta buluştu.
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Dünyanın en zengin isimleri 200 milyon euroluk yatta buluştu.
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Toplam servetleri 300 milyar dolar: İşte yatta bir araya gelen isimlerin serveti.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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