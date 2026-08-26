200 Milyon Euroluk Yatta Gizli Buluşma: Dünyanın En Zengin İsimleri Denizin Ortasında

WhatsApp'ın kurucu ortağı Jan Koum, Amazon'un sahibi Jeff Bezos ve medya patronu Barry Diller, Hırvatistan açıklarında 200 milyon euroluk yatta buluştu. Hareketli saatler, WhatsApp’ın kurucu ortağı Jan Koum’un pazartesi günü helikopterle lüks yatına ulaşmasıyla başladı. Günün ilerleyen saatlerinde Amazon’un kurucusu Jeff Bezos ve ABD’li ünlü medya patronu Barry Diller, Koum’a katıldı. Bir araya gelen üçlü, teknoloji ve medya dünyasının en yüksek servete sahip isimleri arasında yer alıyor.

Gizli buluşmaya ev sahipliği yapan 'Moonrise', Hollandalı ünlü gemi yapımcısı Feadship tarafından 2020 yılında inşa edilen 100 metre uzunluğunda devasa bir süper yat. Dış tasarımı De Voogt, iç mimarisi ise Fransız tasarımcı Remi Tessier imzası taşıyan bu lüks gemi, 16 konuk ve 32 kişilik mürettebat kapasitesiye sahip.

Yaklaşık 200 milyon euro değerindeki deniz sarayının satışa çıkarılmasına imkansız gözüyle bakılıyor.