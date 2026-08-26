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200 Milyon Euroluk Yatta Gizli Buluşma: Dünyanın En Zengin İsimleri Denizin Ortasında

200 Milyon Euroluk Yatta Gizli Buluşma: Dünyanın En Zengin İsimleri Denizin Ortasında

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
26.08.2026 - 19:38
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Dünya teknoloji ve medya sektörünün en güçlü isimleri, Hırvatistan açıklarında gerçekleşen gizli bir buluşmada bir araya geldi. Servetlerinin toplamı 300 milyar dolara yaklaşan üç dev isim, Adriyatik Denizi’nin gözde noktalarından Mljet Adası açıklarında demirleyen 200 milyon Euro değerindeki süper lüks yatta buluştu.

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Dünyanın en zengin isimleri 200 milyon euroluk yatta buluştu.

Dünyanın en zengin isimleri 200 milyon euroluk yatta buluştu.

WhatsApp'ın kurucu ortağı Jan Koum, Amazon'un sahibi Jeff Bezos ve medya patronu Barry Diller, Hırvatistan açıklarında 200 milyon euroluk yatta buluştu. Hareketli saatler, WhatsApp’ın kurucu ortağı Jan Koum’un pazartesi günü helikopterle lüks yatına ulaşmasıyla başladı. Günün ilerleyen saatlerinde Amazon’un kurucusu Jeff Bezos ve ABD’li ünlü medya patronu Barry Diller, Koum’a katıldı. Bir araya gelen üçlü, teknoloji ve medya dünyasının en yüksek servete sahip isimleri arasında yer alıyor. 

Gizli buluşmaya ev sahipliği yapan 'Moonrise', Hollandalı ünlü gemi yapımcısı Feadship tarafından 2020 yılında inşa edilen 100 metre uzunluğunda devasa bir süper yat. Dış tasarımı De Voogt, iç mimarisi ise Fransız tasarımcı Remi Tessier imzası taşıyan bu lüks gemi, 16 konuk ve 32 kişilik mürettebat kapasitesiye sahip.

Yaklaşık 200 milyon euro değerindeki deniz sarayının satışa çıkarılmasına imkansız gözüyle bakılıyor.

Toplam servetleri 300 milyar dolar: İşte yatta bir araya gelen isimlerin serveti.

Toplam servetleri 300 milyar dolar: İşte yatta bir araya gelen isimlerin serveti.

Jeff Bezos 269,7 milyar dolarlık kişisel servetiyle dünyanın en zengin isimleri arasında başı çekiyor. Jan Koum, WhatsApp’ın satışından sonra kurduğu lüks yaşam tarzıyla bilinen Koum’un serveti yaklaşık 16 ila 17 milyar dolar bandında. Medya imparatoru Barry Diller’ın serveti ise 6,1 milyar dolar seviyesinde.

Toplam servetleri 300 milyar dolara yaklaşan devlerin, hız tekneleriyle turlarken görüntülenmesi uluslararası kamuoyunda geniş merak uyandırdı. Dev isimlerin sadece tatil mi yaptığı yoksa yeni bir iş birliği mi planladığı sorusu gündeme bomba gibi düştü.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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