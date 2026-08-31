Ayın ilk yarısında Başak Yeniayı ile birlikte gelecek hedeflerinizi ve finansal stratejilerinizi detaylı, gerçekçi planlar üzerine kurgulayacaksınız. Ekip çalışmaları, dernekler veya uzun vadeli projelerden maddi-manevi verim alabilirsiniz. 26 Eylül’de Koç burcunda gerçekleşecek Dolunay ise çalışma hayatınızda, gündelik iş ortamınızda ve ertelediğiniz projelerde tam bir kırılma yaratacak; iş yerindeki bir krizi cesurca çözebilir, verimsiz bir iş alışkanlığını bitirebilir ve mesleki kontrolü tamamen kendi ellerinize alabilirsiniz.