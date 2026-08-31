Eylül’ün ilk yarısında sosyal çevrenizde ve arkadaşlık ilişkilerinizde yapacağınız pratik düzenlemeler, ikili ilişkilerinize de yansıyor; size yük olan bağları sonlandırıp daha sağlam dostluklara odaklanacaksınız. 23 Eylül’de Güneş’in Terazi burcuna geçmesiyle birlikte aşkta biraz daha kabuğunuza çekilmek, iç dünyanızda geçmişten kalan kırgınlıklarla helalleşmek ve duygusal anlamda adalet ve dengeyi yakalamak isteyeceksiniz. Bir ilişkiniz varsa bu dönemde partnerinizle daha derin, ruhsal bir bağ kurabilir; bekarsanız ay sonuna kadar yeni bir ilişkiye başlamak yerine kendi duygusal sınırlarınızı netleştirmeyi tercih edebilirsiniz.