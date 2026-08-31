23 Eylül sonbahar ekinoksu ile birlikte zihniniz ve ruhsal sağlığınız ön plana çıkıyor. Meditasyon yapmak, terapi almak veya yalnız kalarak zihinsel detoks gerçekleştirmek ruhunuzu dinlendirmenize yardımcı olacak. 26 Eylül Koç Dolunayı döneminde ise sağlığınız için oldukça radikal ve kararlı adımlar atabilirsiniz; zararlı rutinleri bırakmak, spor alışkanlığı edinmek veya beslenme düzeninizi tamamen yenilemek için bu dolunayın yüksek dönüştürücü gücünden faydalanabilirsiniz.