Gayrimenkul Satışlarında Zorunlu Olacak Güvenli Ödeme Sistemi İçin Tarih Bir Kez Daha Ertelendi
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Araç satışlarında olduğu gibi ev, arsa ve dükkân gibi gayrimenkullerin satışında da “Güvenli Ödeme Sistemi” zorunlu olacak. Ticaret Bakanlığı, daha önce bir kez ertelenen zorunlu sistemin başlangıç tarihini bir kez daha erteledi. Gayrimenkul satışlarında “Güvenli Ödeme Sistemi” zorunluluğu 1 Ekim 2026’da başlayacak.
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Ticaret Bakanlığı’nın yeni düzenlemesi, gayrimenkul satışlarında da “Güvenli Ödeme Sistemi” zorunluluğu getirmişti.
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5 soruda Güvenli Ödeme Sistemi
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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