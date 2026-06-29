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Gayrimenkul Satışlarında Zorunlu Olacak Güvenli Ödeme Sistemi İçin Tarih Bir Kez Daha Ertelendi

Gayrimenkul Satışlarında Zorunlu Olacak Güvenli Ödeme Sistemi İçin Tarih Bir Kez Daha Ertelendi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
29.06.2026 - 12:10
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Araç satışlarında olduğu gibi ev, arsa ve dükkân gibi gayrimenkullerin satışında da “Güvenli Ödeme Sistemi” zorunlu olacak. Ticaret Bakanlığı, daha önce bir kez ertelenen zorunlu sistemin başlangıç tarihini bir kez daha erteledi. Gayrimenkul satışlarında “Güvenli Ödeme Sistemi” zorunluluğu 1 Ekim 2026’da başlayacak.

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Ticaret Bakanlığı’nın yeni düzenlemesi, gayrimenkul satışlarında da “Güvenli Ödeme Sistemi” zorunluluğu getirmişti.

Ticaret Bakanlığı’nın yeni düzenlemesi, gayrimenkul satışlarında da “Güvenli Ödeme Sistemi” zorunluluğu getirmişti.

1 Mayıs 2026’da yürürlüğe gireceği açıklanan yeni düzenleme, 1 Temmuz 2026’ya ertelenmişti. Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ev ve arsa satışlarındaki yeni dönemin bir kez daha ertelendiği duyuruldu. Erteleme kararı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili kurumlarla yürütülen teknik entegrasyon çalışmalarının tamamlanabilmesi için alındı.

1 Ekim’e ertelenen yeni düzenlemeyle amaç, alıcı ve satıcıları dolandırıcılık, sahtecilik ve hırsızlık risklerine karşı korumak. Ayrıca sistem sayesinde kayıt dışı işlemlerin azaltılması ve para transferlerinin daha güvenli hâle getirilmesi hedefleniyor.

5 soruda Güvenli Ödeme Sistemi

5 soruda Güvenli Ödeme Sistemi

Güvenli Ödeme Sistemi nedir?

Taşınmaz satışlarında, satış bedelinin güvenli ve eş zamanlı şekilde el değiştirmesini sağlamak amacıyla oluşturulan bir ödeme altyapısıdır. Sistem sayesinde alıcının ödediği para, taşınmazın tapuda devri tamamlanmadan satıcının hesabına geçemeyecek. Böylelikle taşınmaz mülkiyeti ile satış bedeli eş zamanlı olarak el değiştirecek.

Sistem hangi soruna çözüm getiriyor?

Türkiye'de taşınmaz satışlarında bedel, satıcıya çoğunlukla elden ödeniyor. Bu durum alıcı ve satıcı taraflar açısından bazen ödememe ihtilaflarına yol açabildiği gibi işlemlerde güvensizlik de oluşturabiliyor. Ayrıca tarafların yüksek meblağda nakit taşımasına neden olduğu için paranın çalınması gibi riskleri de beraberinde getiriyor. Sistem, bu sorunları ortadan kaldırmak amacıyla oluşturuldu.

Güvenli Ödeme Sistemi nasıl çalışıyor?

Güvenli Ödeme Sistemi nasıl çalışıyor?

Belirlenmiş bankalarda hesap açılarak satış bedeli buralarda bloke edilecek. Vatandaşlar, kendilerine verilen referans numarasıyla e-Devlet üzerinden başvuru yaparak tapu dairesinde işlemlerini başlatacak. İşlemler tamamlandıktan sonra tapu dairesinin onayıyla ödeme satıcının hesabına aktarılacak. Satışta olumsuz bir durum yaşanırsa para güvenli şekilde ödeme hesabında kalacak ve işlem gerçekleşmezse ilgili tarafa iade edilecek. Sistem üzerinden yapılan her işlemde kullanım bedeli alınacak. Kullanım bedeli, satıcıya aktarılan taşınmaz satış bedelinden mahsup edilecek.

Sistemin kullanımı zorunlu mu olacak, kimleri kapsayacak?

Ticaret Bakanlığına verilen yetki kapsamında Güvenli Ödeme Sistemi'nin devreye alınması 3 ay ertelendi ve uygulamanın 1 Ekim'den itibaren zorunlu hâle gelmesine karar verildi.

Sistem, taşınmazın mülkiyetini devreden gayrimenkul sahibi (satıcı) ile bu taşınmazı satın alan alıcıyı kapsayacak. Uygulama yalnızca gerçek kişileri değil, tüzel kişiler (şirketler ve benzeri) tarafından yapılan taşınmaz alım-satım işlemlerini de kapsayacak.

Emlakçılar sürece dahil mi?

Güvenli ödeme süreci bankalar ve tapu işlemleri üzerinden yürütülecek. Emlakçılar ise bu süreçte aracı ve yönlendirici konumunda yer alacak. Bu kapsamda emlakçılar, alıcı ve satıcıyı bir araya getirecek, referans numarası ve sistem kullanımı konusunda yardımcı olabilecek, tarafları tapu ve ödeme adımlarına hazırlayabilecek.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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