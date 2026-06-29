Kimse Ne Olduğunu Anlamadı: Dünya Devi Milyarlarca Dolar Gömüp Gizlice Altın Topluyor
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Küresel piyasalarda altın fiyatları rüzgarın tersine dönmesiyle sert bir geri çekilme yaşarken, dünya devleri bu durumu büyük bir fırsata çevirmeye başladı. Özellikle çin altındaki cazip fiyatları en agresif şekilde değerlendiren ülke oldu. Geçen yılın tamamında yüzde 65 gibi rekor bir prim yapan ons altın, bu yılın ilk yarısını yüzde 6 civarında bir değer kaybıyla kapatmaya hazırlanıyor. Özellikle son haftalarda 4.000 dolar sınırına kadar gerileyerek son 7 ayın en düşük seviyelerini gören sarı metaldeki bu düşüş, küçük yatırımcıyı endişelendirse de merkez bankalarını harekete geçirdi.
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Çin'den tarihi altın ithalatı rekoru: Durmaya niyetleri yok.
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Çin Merkez Bankası'nın altın varlığı dudak uçuklattı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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