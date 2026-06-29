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Kimse Ne Olduğunu Anlamadı: Dünya Devi Milyarlarca Dolar Gömüp Gizlice Altın Topluyor

Kimse Ne Olduğunu Anlamadı: Dünya Devi Milyarlarca Dolar Gömüp Gizlice Altın Topluyor

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
29.06.2026 - 10:58
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Küresel piyasalarda altın fiyatları rüzgarın tersine dönmesiyle sert bir geri çekilme yaşarken, dünya devleri bu durumu büyük bir fırsata çevirmeye başladı. Özellikle çin altındaki cazip fiyatları en agresif şekilde değerlendiren ülke oldu. Geçen yılın tamamında yüzde 65 gibi rekor bir prim yapan ons altın, bu yılın ilk yarısını yüzde 6 civarında bir değer kaybıyla kapatmaya hazırlanıyor. Özellikle son haftalarda 4.000 dolar sınırına kadar gerileyerek son 7 ayın en düşük seviyelerini gören sarı metaldeki bu düşüş, küçük yatırımcıyı endişelendirse de merkez bankalarını harekete geçirdi.

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Çin'den tarihi altın ithalatı rekoru: Durmaya niyetleri yok.

Çin'den tarihi altın ithalatı rekoru: Durmaya niyetleri yok.

Altındaki cazip fiyat seviyelerini en agresif şekilde değerlendiren ülke yine Çin oldu. Mayıs ayında tam 163 ton altın ithal eden Pekin yönetimi, böylece Mart 2024’ten bu yana en büyük aylık dış alım rekoruna imza attı. Ülkede altın ithalatı üst üste 3 ay boyunca 150 ton barajının üzerinde seyretti. Veriler, Çin’in 2026 yılının ilk 5 ayındaki toplam altın ithalatının yüzde 76 gibi devasa bir artış göstererek 692 tona ulaştığını gözler önüne seriyor.

Piyasa analistleri, Çin'deki bu hareketliliğin arkasında sadece kurumsal değil, çok güçlü bir perakende talebi olduğunu da vurguluyor. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre güvenli liman arayan bireysel yatırımcılar, fiyatlardaki her düşüşü kademeli bir alım fırsatı olarak görüp fiziki altına yöneliyor.

Çin Merkez Bankası'nın altın varlığı dudak uçuklattı.

Çin Merkez Bankası'nın altın varlığı dudak uçuklattı.

Sadece piyasa oyuncuları değil, Çin Halk Bankası (PBoC) da alım stratejisinde vites düşürmüyor. Banka, geçtiğimiz ay resmi rezervlerine 10 ton altın daha eklediğini duyurdu. Bu son hamleyle birlikte Çin Merkez Bankası, kesintisiz olarak üst üste 19 aydır altın alımı yapmış oldu. Kurumun kasasındaki toplam altın varlığı ise dudak uçuklatan bir seviyeye, tam 2 bin 331 tona ulaştı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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