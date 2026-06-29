Kimse Ne Olduğunu Anlamadı: Dünya Devi Milyarlarca Dolar Gömüp Gizlice Altın Topluyor

Altındaki cazip fiyat seviyelerini en agresif şekilde değerlendiren ülke yine Çin oldu. Mayıs ayında tam 163 ton altın ithal eden Pekin yönetimi, böylece Mart 2024’ten bu yana en büyük aylık dış alım rekoruna imza attı. Ülkede altın ithalatı üst üste 3 ay boyunca 150 ton barajının üzerinde seyretti. Veriler, Çin’in 2026 yılının ilk 5 ayındaki toplam altın ithalatının yüzde 76 gibi devasa bir artış göstererek 692 tona ulaştığını gözler önüne seriyor.

Piyasa analistleri, Çin'deki bu hareketliliğin arkasında sadece kurumsal değil, çok güçlü bir perakende talebi olduğunu da vurguluyor. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre güvenli liman arayan bireysel yatırımcılar, fiyatlardaki her düşüşü kademeli bir alım fırsatı olarak görüp fiziki altına yöneliyor.