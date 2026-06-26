Ekonomist Özgür Demirtaş Ani İşitme Kaybı Yaşadığını Duyurdu
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Ünlü ekonomist ve Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabından ani sağ kulak işitme kaybı yaşadığını açıkladı. Teşhisin hemen ardından kulak zarına kortizon tedavisi yapıldığını anlatan Demirtaş küçük bir kasabaya yerleşip stresten uzak bir hayat kurmayı dilediğini paylaştı.
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Demirtaş'ın "Kötü bir şey oldu" başlıklı paylaşımı şöyle;
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Demirtaş rahatsızlığının sebebini de anlattı:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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