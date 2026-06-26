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Ekonomi
Ekonomist Özgür Demirtaş Ani İşitme Kaybı Yaşadığını Duyurdu

Ekonomist Özgür Demirtaş Ani İşitme Kaybı Yaşadığını Duyurdu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
26.06.2026 - 17:55
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Ünlü ekonomist ve Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabından ani sağ kulak işitme kaybı yaşadığını açıkladı. Teşhisin hemen ardından kulak zarına kortizon tedavisi yapıldığını anlatan Demirtaş küçük bir kasabaya yerleşip stresten uzak bir hayat kurmayı dilediğini paylaştı.

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Demirtaş'ın "Kötü bir şey oldu" başlıklı paylaşımı şöyle;

Demirtaş'ın "Kötü bir şey oldu" başlıklı paylaşımı şöyle;

Sizlerin de işine yarayabilir diye anlatacağım. 4 gün kadar önce çalışırken aniden sağ kulağımda işitme kaybı oldu. Sanki üstüne yastık bastırmışlar gibi duyabiliyordum. Ertesi sabah acilen doktora gittim. Önce kulak temizliği yapıldı, belki işe yarar diye ama 5 dakika sonra hiçbir gelişme olmadı. Hemen işitme testine soktular. Maalesef sağ kulağımda %65 işitme kaybı tespit edildi. Teşhis İdiopatik Ani İşitme Kaybı idi. Özellikle 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz ve 4 kHz frekanslarında resmen çanak şeklinde tutulmuştu. Biraz sonra nedenine geleceğim ama önce tedaviden bahsetmek istiyorum. Son 4 gün benim için çok ama çok kötü geçti arkadaşlar. Teşhis konulur konulmaz kulak zarına kortizon iğnesi yapıldı. Ciddi derecede acı veren, yakan bir iğne. Bilirsiniz, erkek çocukları sünnet olmaktan korkar. Bana deseler ki “Kulağının zarına iğne yapmayacağız ama 20 kere sünnet öncesi erkek çocuğu korkusu yaşayacaksın” hemen evet derim, o derece acı veriyordu. Ama bu iğne gerçekten hayat kurtarıcı bir iğneydi. İğne dışında iç kulağın oksijenlenmesini ve basıncını azaltmak için vitaminler, antioksidanlar ve ek tedaviler uygulandı, uygulanmaya da devam ediyor.

Demirtaş rahatsızlığının sebebini de anlattı:

Demirtaş rahatsızlığının sebebini de anlattı:

Gelelim hastalığın nedenine… Doktorların, bu ani işitme kaybının bir alt türü olan “çanak şeklinde” işitme kaybı için yorumu çok net:

Aşırı derecede hassas,  

Aşırı derecede mükemmeliyetçi ve takıntılı,  

Empati duygusu çok yüksek,  

Çok çalışan

kişilerde gördüklerini söylediler. Bu durum aslında vücudun kendini tamamen kapatma mekanizması anlamına geliyor. Biliyorsunuz, yıllar önce sosyal medyadan çekilmiştim. Politika, siyaset ve yerel konularla ilgili hiçbir şey okumuyor, yazmıyordum. YouTube videosu çekmeyi de bırakmıştım. Sadece Twitter’dan açtığım küçük eğitim grubum vardı. Aslında ne kadar doğru yaptığımı, bu dört günü yaşadıktan sonra çok daha iyi anlıyorum. Çok hassas olmak insanı öldürüyor. Deprem oluyor, çıldıracak kadar acı duyuyorum; illa kendi ülkemde olması gerekmiyor. Mesela Venezuela’da olan bir depreme de, bizimki gibi olmasa bile çok üzülüyorum. Biri birine zarar veriyor, okuyorum ve derin üzüntüye kapılıyorum. Bir arkadaşım yakınını kaybediyor, üzülüyorum. Herkes üzülür tabii ama benimki maalesef şiddeti farklı oluyor. Hastalığa geri dönecek olursam, bana söylenen ve size de (belki işinize yarar diye) aktarmak istediğim önemli bir şey var: Bu tür işitme kaybında en kritik nokta, ilk 72 saat içinde müdahale yapılması. Kulak salyangozu içindeki sinir uçlarını ve hücreleri yaşatmamız gerekiyor.Allah’tan ben gerekenleri zamanında yaptırdım. Şu anda biraz düzelme var. Umarım önümüzdeki hafta tam düzelmeyi sağlarım. Küçük bir kasabaya yerleşip sadece film seyredip, balık tutmak ve bahçeyle uğraşmak istiyorum. Tüm doktorlarıma çok çok teşekkür ederim.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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