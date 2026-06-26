Ekonomist Özgür Demirtaş Ani İşitme Kaybı Yaşadığını Duyurdu

Gelelim hastalığın nedenine… Doktorların, bu ani işitme kaybının bir alt türü olan “çanak şeklinde” işitme kaybı için yorumu çok net:

Aşırı derecede hassas,

Aşırı derecede mükemmeliyetçi ve takıntılı,

Empati duygusu çok yüksek,

Çok çalışan

kişilerde gördüklerini söylediler. Bu durum aslında vücudun kendini tamamen kapatma mekanizması anlamına geliyor. Biliyorsunuz, yıllar önce sosyal medyadan çekilmiştim. Politika, siyaset ve yerel konularla ilgili hiçbir şey okumuyor, yazmıyordum. YouTube videosu çekmeyi de bırakmıştım. Sadece Twitter’dan açtığım küçük eğitim grubum vardı. Aslında ne kadar doğru yaptığımı, bu dört günü yaşadıktan sonra çok daha iyi anlıyorum. Çok hassas olmak insanı öldürüyor. Deprem oluyor, çıldıracak kadar acı duyuyorum; illa kendi ülkemde olması gerekmiyor. Mesela Venezuela’da olan bir depreme de, bizimki gibi olmasa bile çok üzülüyorum. Biri birine zarar veriyor, okuyorum ve derin üzüntüye kapılıyorum. Bir arkadaşım yakınını kaybediyor, üzülüyorum. Herkes üzülür tabii ama benimki maalesef şiddeti farklı oluyor. Hastalığa geri dönecek olursam, bana söylenen ve size de (belki işinize yarar diye) aktarmak istediğim önemli bir şey var: Bu tür işitme kaybında en kritik nokta, ilk 72 saat içinde müdahale yapılması. Kulak salyangozu içindeki sinir uçlarını ve hücreleri yaşatmamız gerekiyor.Allah’tan ben gerekenleri zamanında yaptırdım. Şu anda biraz düzelme var. Umarım önümüzdeki hafta tam düzelmeyi sağlarım. Küçük bir kasabaya yerleşip sadece film seyredip, balık tutmak ve bahçeyle uğraşmak istiyorum. Tüm doktorlarıma çok çok teşekkür ederim.