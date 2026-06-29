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Altında Ezber Bozan Tahmin: Dev Banka 12 Ay Sonrası İçin Rakam Verdi

Altında Ezber Bozan Tahmin: Dev Banka 12 Ay Sonrası İçin Rakam Verdi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
29.06.2026 - 11:42
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Altın fiyatlarındaki belirsizlik yatırımcının aklında soru işaretlerini doğurdu. 'Altın yükselecek mi?', 'Altın fiyatları ne olacak?', 'Altın neden düştü?' sorularının yanıtı merak ediliyor. İsviçre merkezli yatırım bankası UBS, altın fiyatları için 12 ay sonrasına dair tahminde bulundu. Dev banka, altın için 5 bin 200 dolar bombasını patlattı.

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Dev bankadan 5 bin 200 dolar bombası.

Dev bankadan 5 bin 200 dolar bombası.

Altın piyasasındaki bu sert dalgalanmalar küresel finans devlerinin de tahminlerini güncellemesine neden oldu. Birçok kurum hedef fiyatlarını kısa vadede aşağı yönlü revize etse de orta ve uzun vadeli yükseliş beklentisi gücünü koruyor.

İsviçre merkezli yatırım bankası UBS, yatırımcıların yüreğine su serpecek bir rapor yayımladı. Mevcut geri çekilmeleri net bir 'alım fırsatı' olarak tanımlayan UBS analistleri, önümüzdeki 12 aylık periyotta ons altının 5.200 dolara ulaşabileceğini öngördü. Bu tahmin, altının mevcut seviyesinden yaklaşık %27,5 oranında prim yapacağı anlamına geliyor. Banka, bu büyük yükseliş beklentisini üç ana gerekçeye dayandırıyor: ABD Merkez Bankası’nın (FED) ilk faiz indiriminin 2027 yılına kalma ihtimaliyle oluşacak yeni denge, dolar endeksinin uzun vadede zayıflama eğilimi ve küresel merkez bankalarının bitmek bilmeyen fiziki altın iştahı.

Altın neden düşüyor?

Altın neden düşüyor?

Küresel piyasalarda ons altının 4 bin 60 dolar seviyelerinde dengelenmeye çalışmasının arkasında ise makroekonomik baskılar yer alıyor. Orta Doğu’da bir türlü düşmeyen jeopolitik tansiyon ve petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü hareket, küresel enflasyon endişelerini yeniden tetikledi. Bu durum, majör merkez bankalarının yüksek faiz politikasını tahmin edilenden daha uzun süre sürdüreceği beklentisini doğurdu. Tahvil faizlerinin tırmanışa geçmesiyle birlikte, faiz getirisi olmayan ve dolar endeksine duyarlı olan kıymetli metaller satış baskısı altında kaldı.

Altın fiyatları: Altın ne kadar?

Altın fiyatları: Altın ne kadar?

29 Haziran 2026 Pazartesi altın fiyatları belli oldu. İşte altında son durum:

Gram altın fiyatı

Gram altın 6 bin 93 TL

Çeyrek altın fiyatı

Çeyrek altın 9 bin 998 TL

Yarım altın fiyatı

Yarım altın 19 bin 977 TL

Cumhuriyet altını fiyatı

Cumhuriyet altını 39 bin 826 TL

Ons altın fiyatı

Ons altın 4 bin 62 dolar

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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