Altında Ezber Bozan Tahmin: Dev Banka 12 Ay Sonrası İçin Rakam Verdi
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Altın fiyatlarındaki belirsizlik yatırımcının aklında soru işaretlerini doğurdu. 'Altın yükselecek mi?', 'Altın fiyatları ne olacak?', 'Altın neden düştü?' sorularının yanıtı merak ediliyor. İsviçre merkezli yatırım bankası UBS, altın fiyatları için 12 ay sonrasına dair tahminde bulundu. Dev banka, altın için 5 bin 200 dolar bombasını patlattı.
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Dev bankadan 5 bin 200 dolar bombası.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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