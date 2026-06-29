Altında Ezber Bozan Tahmin: Dev Banka 12 Ay Sonrası İçin Rakam Verdi

Altın piyasasındaki bu sert dalgalanmalar küresel finans devlerinin de tahminlerini güncellemesine neden oldu. Birçok kurum hedef fiyatlarını kısa vadede aşağı yönlü revize etse de orta ve uzun vadeli yükseliş beklentisi gücünü koruyor.

İsviçre merkezli yatırım bankası UBS, yatırımcıların yüreğine su serpecek bir rapor yayımladı. Mevcut geri çekilmeleri net bir 'alım fırsatı' olarak tanımlayan UBS analistleri, önümüzdeki 12 aylık periyotta ons altının 5.200 dolara ulaşabileceğini öngördü. Bu tahmin, altının mevcut seviyesinden yaklaşık %27,5 oranında prim yapacağı anlamına geliyor. Banka, bu büyük yükseliş beklentisini üç ana gerekçeye dayandırıyor: ABD Merkez Bankası’nın (FED) ilk faiz indiriminin 2027 yılına kalma ihtimaliyle oluşacak yeni denge, dolar endeksinin uzun vadede zayıflama eğilimi ve küresel merkez bankalarının bitmek bilmeyen fiziki altın iştahı.