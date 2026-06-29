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Kredi Çekecekler Dikkat! Findeks'ten Dev Fırsat: Ücretsiz Kredi Notu Sorgulama Dönemi Başladı

Kredi Çekecekler Dikkat! Findeks'ten Dev Fırsat: Ücretsiz Kredi Notu Sorgulama Dönemi Başladı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
29.06.2026 - 11:06
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Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren kredi notu sorgulama işlemi, 31 Aralık 2026 tarihine kadar her hafta salı günleri tamamen ücretsiz hale getirildi. Bireysel kullanıcılar, Findeks üzerinden hiçbir bedel ödemeden finansal durumlarını anında görüntüleyebilecek.

Kaynak: Burak Taşçı / NTV

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İster yeni bir otomobil almak isteyin, ister sadece bir cep telefonu için mağaza kredisi kullanmayı planlayın, finans kurumlarının kapısını çaldığınızda karşınıza çıkan ilk değerlendirme kriteri kredi notunuz oluyor.

İster yeni bir otomobil almak isteyin, ister sadece bir cep telefonu için mağaza kredisi kullanmayı planlayın, finans kurumlarının kapısını çaldığınızda karşınıza çıkan ilk değerlendirme kriteri kredi notunuz oluyor.

Bankalarla olan geçmişinizin ve mevcut durumunuzun bir nevi özeti olan bu puan, başvurunuzun onaylanıp onaylanmayacağının yanı sıra karşınıza çıkacak faiz oranlarını da doğrudan belirliyor. Puanı yüksek olan tüketiciler çok daha avantajlı ve düşük faiz oranlarıyla geniş limitli finansmana erişebilirken, riskli grupta yer alan düşük puana sahip kişiler ya ret cevabıyla karşılaşıyor ya da ağır faiz yüklerine katlanmak zorunda kalıyor.

Finansal sağlığın bu denli hayati bir göstergesi olan nota ulaşmak ise artık çok daha kolay ve masrafsız bir hale geldi. Bireysel finansal yönetim platformu Findeks, kullanıcıların bütçe planlamalarına destek olmak amacıyla kredi notu öğrenme işlemini haftanın belirli bir gününde bedava yaptı. Devreye alınan bu yeni uygulamaya göre, bireysel üyeler 2026 yılının sonuna kadar her salı günü kredi notlarını hiçbir ücret ödemeden sorgulayabilecek ve finansal durumlarını daha yakından takip edebilecekler.

Bu cazip yenilikten faydalanmak isteyenlerin izlemesi gereken yol ise dijital kanallar üzerinden sadece birkaç dakika sürüyor. Akıllı telefonlarındaki mobil uygulamayı kullanan veya doğrudan internet şubesine giriş yapan vatandaşların, sisteme üye girişi yaptıktan sonra not talep adımına ilerlemesi yeterli oluyor. Karşınıza çıkan ödeme ekranında ilgili bakiye seçeneği işaretlendiğinde, sistem otomatik olarak ödenecek tutarı sıfır liraya düşürüyor. Gerekli kullanıcı sözleşmelerinin onaylanıp işlemin tamamlanmasının ardından, güncel finansal karneniz saniyeler içinde ekranınıza yansıyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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