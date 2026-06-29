Kredi Çekecekler Dikkat! Findeks'ten Dev Fırsat: Ücretsiz Kredi Notu Sorgulama Dönemi Başladı

Bankalarla olan geçmişinizin ve mevcut durumunuzun bir nevi özeti olan bu puan, başvurunuzun onaylanıp onaylanmayacağının yanı sıra karşınıza çıkacak faiz oranlarını da doğrudan belirliyor. Puanı yüksek olan tüketiciler çok daha avantajlı ve düşük faiz oranlarıyla geniş limitli finansmana erişebilirken, riskli grupta yer alan düşük puana sahip kişiler ya ret cevabıyla karşılaşıyor ya da ağır faiz yüklerine katlanmak zorunda kalıyor.

Finansal sağlığın bu denli hayati bir göstergesi olan nota ulaşmak ise artık çok daha kolay ve masrafsız bir hale geldi. Bireysel finansal yönetim platformu Findeks, kullanıcıların bütçe planlamalarına destek olmak amacıyla kredi notu öğrenme işlemini haftanın belirli bir gününde bedava yaptı. Devreye alınan bu yeni uygulamaya göre, bireysel üyeler 2026 yılının sonuna kadar her salı günü kredi notlarını hiçbir ücret ödemeden sorgulayabilecek ve finansal durumlarını daha yakından takip edebilecekler.

Bu cazip yenilikten faydalanmak isteyenlerin izlemesi gereken yol ise dijital kanallar üzerinden sadece birkaç dakika sürüyor. Akıllı telefonlarındaki mobil uygulamayı kullanan veya doğrudan internet şubesine giriş yapan vatandaşların, sisteme üye girişi yaptıktan sonra not talep adımına ilerlemesi yeterli oluyor. Karşınıza çıkan ödeme ekranında ilgili bakiye seçeneği işaretlendiğinde, sistem otomatik olarak ödenecek tutarı sıfır liraya düşürüyor. Gerekli kullanıcı sözleşmelerinin onaylanıp işlemin tamamlanmasının ardından, güncel finansal karneniz saniyeler içinde ekranınıza yansıyor.