Kredi Çekecekler Dikkat! Findeks'ten Dev Fırsat: Ücretsiz Kredi Notu Sorgulama Dönemi Başladı
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Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren kredi notu sorgulama işlemi, 31 Aralık 2026 tarihine kadar her hafta salı günleri tamamen ücretsiz hale getirildi. Bireysel kullanıcılar, Findeks üzerinden hiçbir bedel ödemeden finansal durumlarını anında görüntüleyebilecek.
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İster yeni bir otomobil almak isteyin, ister sadece bir cep telefonu için mağaza kredisi kullanmayı planlayın, finans kurumlarının kapısını çaldığınızda karşınıza çıkan ilk değerlendirme kriteri kredi notunuz oluyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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