Sevgili Oğlak, bu haftaya karşıt burcun Yengeç'e geçen Güneş'in yumuşatıcı ama sınırlandırıcı enerjisiyle başlayarak masadaki 'patron benim' tavrından vazgeçiyorsun. Bir sözleşmeyi veya projeyi hayatta tutabilmek için, kendi estetik anlayışından ödün verip tamamen müşterinin alaturka veya farklı taleplerine onay vermek zorunda kalıyorsun. Geri adım attığın bu süreç, gururunu kırsa da şirkete para kazandırmaya devam etmeni sağlıyor.

Hafta ortasında ise Venüs ile Plüton karşıtlığı maddi kaynaklar üzerindeki krizleri arşa çıkararak seni zorunlu bir tasarrufa yöneltiyor. Departman bütçenin kesilmesi veya maliyetlerin artması karşısında isyan etmek yerine, eldeki malzemeyle maksimum fayda sağlamanın yollarını arıyorsun. Maliyeti düşürerek sergilediğin bu hayatta kalma becerisi, yöneticilerin kriz anlarında sana güvenmesini sağlıyor. Haftaya görüşünceye kadar temkinli kal…