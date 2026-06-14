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Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 15 Haziran - 21 Haziran Oğlak Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Oğlak Burcu right-white
15 - 21 Haziran 2026, Haftalık Para Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
14.06.2026 - 18:01
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Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 15 Haziran - 21 Haziran haftası Oğlak ve yükselen Oğlak burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının 15 Haziran - 21 Haziran haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bu haftaya karşıt burcun Yengeç'e geçen Güneş'in yumuşatıcı ama sınırlandırıcı enerjisiyle başlayarak masadaki 'patron benim' tavrından vazgeçiyorsun. Bir sözleşmeyi veya projeyi hayatta tutabilmek için, kendi estetik anlayışından ödün verip tamamen müşterinin alaturka veya farklı taleplerine onay vermek zorunda kalıyorsun. Geri adım attığın bu süreç, gururunu kırsa da şirkete para kazandırmaya devam etmeni sağlıyor.

Hafta ortasında ise Venüs ile Plüton karşıtlığı maddi kaynaklar üzerindeki krizleri arşa çıkararak seni zorunlu bir tasarrufa yöneltiyor. Departman bütçenin kesilmesi veya maliyetlerin artması karşısında isyan etmek yerine, eldeki malzemeyle maksimum fayda sağlamanın yollarını arıyorsun. Maliyeti düşürerek sergilediğin bu hayatta kalma becerisi, yöneticilerin kriz anlarında sana güvenmesini sağlıyor. Haftaya görüşünceye kadar temkinli kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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