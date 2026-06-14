Sevgili Oğlak, bu haftaya Venüs ile Uranüs altmışlığının getirdiği o şok edici ve ani enerjiyle başlayarak aşk hayatında tüm duvarlarını yıkmaya odaklanıyorsun. Kuralları, statüyü veya mantığı bir kenara bırakıp sadece o anın getirdiği elektriğe teslim olmak duygusal beklentilerinin zirvesine yerleşiyor. Sürprizlere açlık kararlarını şekillendiriyor.

İlişkin varsa, hafta sonunu planlı bir yemek yerine aniden rotayı değiştirip daha önce hiç yapmadığınız çılgınca bir etkinlikle geçirerek aranızdaki o donuk enerjiyi atıyorsunuz. Bekarsan, iş ortamında veya resmi bir toplantıda hiç beklemediğin, tarzı sana çok uzak olan birinden alacağın ani bir iltifatla kafan karışıyor. Uyumlu olup olmadığınızı düşünmeden, sadece bu anlık heyecanın peşinden gitmeyi seçiyorsun. Haftaya görüşmek üzere, gerçekçi kal…