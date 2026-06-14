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Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 15 Haziran - 21 Haziran Oğlak Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Oğlak Burcu right-white
15 - 21 Haziran 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
14.06.2026 - 18:01
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Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının aşkla imtihanını ve 15 Haziran - 21 Haziran haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının 15 Haziran - 21 Haziran haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bu haftaya Venüs ile Uranüs altmışlığının getirdiği o şok edici ve ani enerjiyle başlayarak aşk hayatında tüm duvarlarını yıkmaya odaklanıyorsun. Kuralları, statüyü veya mantığı bir kenara bırakıp sadece o anın getirdiği elektriğe teslim olmak duygusal beklentilerinin zirvesine yerleşiyor. Sürprizlere açlık kararlarını şekillendiriyor.

İlişkin varsa, hafta sonunu planlı bir yemek yerine aniden rotayı değiştirip daha önce hiç yapmadığınız çılgınca bir etkinlikle geçirerek aranızdaki o donuk enerjiyi atıyorsunuz. Bekarsan, iş ortamında veya resmi bir toplantıda hiç beklemediğin, tarzı sana çok uzak olan birinden alacağın ani bir iltifatla kafan karışıyor. Uyumlu olup olmadığınızı düşünmeden, sadece bu anlık heyecanın peşinden gitmeyi seçiyorsun. Haftaya görüşmek üzere, gerçekçi kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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