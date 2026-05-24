Dünyanın En Pahalı Dairesi Satıldı: Tam 21 Oda, 5 Kat ve Özel Gökyüzü Havuzu Var

Monako'nun en seçkin sahil şeridinde yer alan ve mimarisiyle prensliğin silüetini değiştiren yeni Le Renzo binasının çatı katı dairesi, akılalmaz bir fiyata alıcı buldu. Dünyanın en pahalı dairesi unvanını açık ara ele geçiren bu mülk, tam 471 milyon Euro'ya (yaklaşık 554 milyon dolar) satıldı. Bu astronomik satın almayı gerçekleştiren ise Ukrayna'nın en zengin iş insanı Rinat Akhmetov'un sahibi olduğu holding şirketi oldu.

