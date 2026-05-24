article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Dünyanın En Pahalı Dairesi Satıldı: Tam 21 Oda, 5 Kat ve Özel Gökyüzü Havuzu Var

Dünyanın En Pahalı Dairesi Satıldı: Tam 21 Oda, 5 Kat ve Özel Gökyüzü Havuzu Var

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
24.05.2026 - 16:30
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Monako'nun en seçkin sahil şeridinde yer alan ve mimarisiyle prensliğin silüetini değiştiren yeni Le Renzo binasının çatı katı dairesi, akılalmaz bir fiyata alıcı buldu. Dünyanın en pahalı dairesi unvanını açık ara ele geçiren bu mülk, tam 471 milyon Euro'ya (yaklaşık 554 milyon dolar) satıldı. Bu astronomik satın almayı gerçekleştiren ise Ukrayna'nın en zengin iş insanı Rinat Akhmetov'un sahibi olduğu holding şirketi oldu.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sadece bir daire olarak nitelendirilmesi imkansız olan bu çatı katı, binanın en üstünde tam beş kata yayılmış durumda.

Sadece bir daire olarak nitelendirilmesi imkansız olan bu çatı katı, binanın en üstünde tam beş kata yayılmış durumda.

Toplamda 26.900 metrekareden fazla (yaklaşık 2.500 metrekare iç ve dış kullanım alanı) devasa bir alanı kaplayan mülk, Akdeniz'in büyüleyici manzarasına tamamen hakim.

Yarım milyar dolarlık bu ultra lüks dairenin içinde şunlar yer alıyor:

  • Tam 21 adet lüks oda,

  • Akdeniz'e doğrudan açılan devasa seyir terasları,

  • Daireye özel gökyüzü havuzu ve jakuzi,

  • Dünyanın en kaliteli mobilyaları ve son teknoloji ev otomasyon (akıllı ev) sistemleri,

  • Süper araçlar için ayrılmış 8 adet özel park yeri.

Uzmanlar, bu dairenin yarım milyar doları aşan değerini birkaç önemli faktöre bağlıyor.

Uzmanlar, bu dairenin yarım milyar doları aşan değerini birkaç önemli faktöre bağlıyor.

Vatikan'dan sonra Avrupa'nın en küçük bağımsız devleti olan Monako'da toprak sınırlı olduğu için gayrimenkul fiyatları zaten dünyanın zirvesinde yer alıyor. Ülkede ortalama metrekare fiyatları 70.000 Euro'yu (82.300 dolar) aşmış durumda. Bunun üzerine, Le Renzo binasının Monako'da on yıllardır inşa edilen ilk yeni proje olması ve dairenin apartman tepesinde müstakil bir malikane gibi tasarlanması, fiyatı bu erişilmez seviyeye çıkardı.

Bu satış, lüks emlak piyasasındaki eski rekorları adeta paramparça etti.

Bu satış, lüks emlak piyasasındaki eski rekorları adeta paramparça etti.

Bundan önceki dünya rekorları; Nick Candy'nin Londra'da 350 milyon doların üzerinde bir fiyata satın aldığı malikanesine ve hedge fon yöneticisi Ken Griffin'in New York'ta 240 milyon dolara aldığı çatı katına aitti. Monako'daki bu son satış, en yakın rakibine 200 milyon dolardan fazla fark atarak tarihe geçti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın