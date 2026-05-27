10 Bin Nüfuslu O İlçeye Bayramda On Katı Turist Geldi

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
27.05.2026 - 10:39
9 günlük Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen binlerce vatandaş memleket yollarına düştü. Batı Karadeniz'in deniz turizmiyle ön plana çıkan incisi Kastamonu'nun Cide ilçesi, bu bayram tarihi yoğunluklarından birini yaşıyor. Başta İstanbul olmak üzere büyükşehirlerden memleketlerine gelen vatandaşların akınıyla birlikte, normalde 10 bin olan ilçe nüfusu bir anda 100 bine ulaştı.

İlçeye giriş yapan binlerce araç nedeniyle tüm otoparklar ve park alanları tamamen doldu.

Kilometrelerce araç kuyruğunun oluştuğu Cide’de trafik adeta durma noktasına geldi. Sadece ilçe merkezi değil, bölgenin ünlü Ginolu Koyu ve sahilleri de tatilcilerin akınına uğradı. Benzer bir yoğunluk Kastamonu’nun bir diğer önemli noktası olan Tosya ilçesinde de yaşandı. Ekipler, yollarda trafiğin akışını sağlayabilmek için bayram boyunca yoğun bir mesai harcıyor.

Cide’de yaşanan bu ani nüfus patlaması ve trafik yoğunluğu, sakin bir yaşama alışkın olan ilçe halkını da şaşkına çevirdi.

İlçe sakinlerinden Ahmet Uçkan yaşadıkları durumu şu sözlerle özetledi:

'Normal şartlarda bizim ilçemizde böyle trafik olmaz. İstanbul'da yaşayanlar bu duruma alışkın olabilir ama biz değiliz. Bu bayram ne hikmetse diğer bayramlara göre çok daha yoğun. İstanbul'dakiler 10 dakikalık yere 2 saatte gitmeye alışık ama bizim gitmek istediğimiz yere 10-15 dakika geç kalmamız bile bizi zorluyor. Araçları geçtik, yayalar bile karşıdan karşıya geçmekte, yolda yürümekte zorluk çekiyor.'

Bir diğer ilçe sakini Bülent Gencer ise park sorununa ve trafikte yaşanan aksamalara dikkat çekerek ilçedeki tablonun vahametini şu sözlerle dile getirdi:

'Otogardan çarşıya gidip dönmem tam 20 dakikamı aldı. Normalde sadece 2 dakikada gittiğimiz bir yol. İnsanlar evlerinin önüne bile araçlarını park edemez hale geldi, her yer çift taraflı park edilmiş durumda. Az önce bir ambulans denk geldi, çarşıya doğru giderken yoğunluktan dolayı büyük sıkıntı çekti'

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
