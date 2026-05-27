Kira Fiyatlarındaki Kriz Kiracılara Yeni Yöntemler Aratıyor: Otel Fiyatları Daha Ucuz Kaldı

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
27.05.2026 - 10:31
Yükselen kira bedelleri ve ağırlaşan yaşam giderleri, barınma tercihlerinde dikkat çekici bir dönüşüm yarattı. Son dönemde giderek daha fazla kişi, yüksek kiralı evler yerine uzun süreli otel konaklamalarını alternatif bir yaşam modeli olarak değerlendirmeye başladı.

Büyükşehirlerde uçan kiralar insanlara yeni yöntemler aratıyor.

Özellikle büyükşehirlerde kira fiyatlarının hızla yükselmesi; depozito, emlakçı komisyonu, aidat ve faturalar gibi ek giderlerle birleşince, oteller bazı kişiler için daha ulaşılabilir ve ekonomik bir alternatif olarak öne çıkmaya başladı.

Bazı bölgelere göre oteller daha ucuz kalıyor.

Uzun süreli konaklamalarda uygulanan indirimli tarifelere ilişkin Show Haber’e değerlendirmelerde bulunan otel müdürü Volkan Piri, normal şartlarda tek kişilik oda-kahvaltı konseptinde günlük konaklama ücretinin 4 bin lira olduğunu söyledi. Ancak uzun dönemli rezervasyonlarda fiyatların günlük 1750 TL seviyesine kadar gerileyebildiğini belirten Piri, özellikle büyükşehirlerde 1+1 daire kiralarının 50-60 bin liraya ulaşmasının otelleri daha cazip hale getirdiğini ifade etti. Piri, otellerinde bir yılı aşkın süredir konaklayan düzenli misafirlerin bulunduğunu da aktardı.

"Fatura yok, temizlik yok..."

Piri, otellerin sunduğu hizmetlerin de tercih sebepleri arasında önemli yer tuttuğunu belirterek, “Fatura ödeme derdi yok, temizlikle uğraşılmıyor, kahvaltı hazır sunuluyor. Gün içerisindeki çay ve kahve ikramları da konaklamaya dahil oluyor. Bunun yanında misafirler spa, masaj ve diğer otel olanaklarından da faydalanabiliyor” ifadelerini kullandı.

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
