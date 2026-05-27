Kira Fiyatlarındaki Kriz Kiracılara Yeni Yöntemler Aratıyor: Otel Fiyatları Daha Ucuz Kaldı

Uzun süreli konaklamalarda uygulanan indirimli tarifelere ilişkin Show Haber’e değerlendirmelerde bulunan otel müdürü Volkan Piri, normal şartlarda tek kişilik oda-kahvaltı konseptinde günlük konaklama ücretinin 4 bin lira olduğunu söyledi. Ancak uzun dönemli rezervasyonlarda fiyatların günlük 1750 TL seviyesine kadar gerileyebildiğini belirten Piri, özellikle büyükşehirlerde 1+1 daire kiralarının 50-60 bin liraya ulaşmasının otelleri daha cazip hale getirdiğini ifade etti. Piri, otellerinde bir yılı aşkın süredir konaklayan düzenli misafirlerin bulunduğunu da aktardı.