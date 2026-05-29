Aranan Kan Bulundu! Yıllardır Beklenen Komedi Dizisine Bir Sevilen İsim Daha Dahil Oldu

Merve Ersoy - TV Editörü
29.05.2026 - 10:46
Uzun zamandır televizyon ekranlarında komedi dizilerinin yokluğu eleştiriliyordu. Hasret kalınan komedi dizisinin yokluğu muhteşem kadrosuyla yeni sezona hazırlanan Düğünümüz Var dizisiyle dolacak gibi görünüyor. Binnur Kaya, Eda Ece, Şevval Sam, Cengiz Bozkurt, Yasemin Ergene ve Buğra Gülsoy'un kadrosunda yer aldığı beklenen diziye sevilen bir isim daha dahil oldu.

Birbirinden ünlü isimleri kadrosunda bulunduran Düğünümüz Var dizisinde hazırlıklar sürüyor.

Uzun yıllardır ekranlardaki komedi dizisi boşluğunu doldurmaya hazırlanan dizinin kadrosu şimdiden heyecan yarattı. Merakla beklenen diziye şu ana kadar Binnur Kaya, Eda Ece, Şevval Sam, Cengiz Bozkurt, Yasemin Ergene ve Buğra Gülsoy dahil olmuştu.

Son dönemde ekranlarda eksikliği hissedilen aile komedisi türündeki diziye Enis Arıkan da dahil oldu!

Haziran sonunda sete çıkması planlanan Düğünümüz Var dizisinin kadrosu daha şimdiden Şampiyonlar Ligi gibi görünüyor. Polat Yağcı'nın sahibi olduğu Polls Yapım'ın yapımcılığını üstlendiği diziyi Aslı Zengin ve Ece Yosmaoğlu birlikte kaleme alıyor. Enis Arıkan'ın dizide hangi rolü canlandıracağına dair detay bulunmasa da dizinin kadrosu heyecan yaratmaya yetti de arttı bile!

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
