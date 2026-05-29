Amerika'ya Yerleşen Ceyda Ateş'in Kızı Talia Büyüdü: Annesinin Kopyası Oldu!

Gurbet Kadını, Aşk Oyunu, Cennet Mahallesi ve Elveda Rumeli gibi yapımlarda rol alsa da Ceyda Ateş'i milyonlarca kişinin tanımasını sağlayan proje hiç kuşkusuz Adını Feriha Koydum oldu. Dizide canlandırdığı Hande karakteriyle ekranların en dikkat çeken genç yıldızlarından biri haline gelen Ateş, uzun yıllar boyunca televizyon dünyasının sevilen isimleri arasında yer aldı.

2018 yılında iş insanı Buğra Toplusoy ile dünyaevine giren Ceyda Ateş, evliliğinin ardından Amerika'ya yerleşme kararı aldı. Florida'da yeni bir hayat kuran ünlü oyuncu, bir süre ekranlardan uzak kalsa da oyunculuğu tamamen bırakmadı. Sinema filmleri ve dijital platform projeleri için sık sık Türkiye'ye gelen Ateş, aynı zamanda yapım tarafında da çalışmalar yürütmeye başladı.

2020 yılında dünyaya gelen kızları Talia ise çiftin hayatını tamamen değiştirdi. Ateş, sosyal medya hesabında zaman zaman kızı ve ailesiyle yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyor.