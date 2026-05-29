article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Amerika'ya Yerleşen Ceyda Ateş'in Kızı Talia Büyüdü: Annesinin Kopyası Oldu!

Amerika'ya Yerleşen Ceyda Ateş'in Kızı Talia Büyüdü: Annesinin Kopyası Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
29.05.2026 - 12:51
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Bir dönemin en sevilen genç oyuncularından biri olan Ceyda Ateş, yıllardır Amerika'da sürdürdüğü hayatıyla zaman zaman magazin gündemine geliyor. Özellikle Adını Feriha Koydum dizisinde canlandırdığı Hande karakteriyle hafızalara kazınan güzel oyuncu, şimdilerde hem anneliği hem de yeni projeleriyle dikkat çekiyor. Sosyal medya hesabını aktif kullanan Ateş, bu kez kızı Talia'nın mezuniyet heyecanını takipçileriyle paylaşarak gündeme geldi. Paylaşımlardaki en dikkat çekici detay ise anne-kızın birbirine olan inanılmaz benzerliği oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Henüz çocuk yaşlarda ekranlarla tanışan Ceyda Ateş, güzellik yarışmalarında elde ettiği başarıların ardından oyunculuk kariyerine adım attı.

Henüz çocuk yaşlarda ekranlarla tanışan Ceyda Ateş, güzellik yarışmalarında elde ettiği başarıların ardından oyunculuk kariyerine adım attı.

Gurbet Kadını, Aşk Oyunu, Cennet Mahallesi ve Elveda Rumeli gibi yapımlarda rol alsa da Ceyda Ateş'i milyonlarca kişinin tanımasını sağlayan proje hiç kuşkusuz Adını Feriha Koydum oldu. Dizide canlandırdığı Hande karakteriyle ekranların en dikkat çeken genç yıldızlarından biri haline gelen Ateş, uzun yıllar boyunca televizyon dünyasının sevilen isimleri arasında yer aldı.

2018 yılında iş insanı Buğra Toplusoy ile dünyaevine giren Ceyda Ateş, evliliğinin ardından Amerika'ya yerleşme kararı aldı. Florida'da yeni bir hayat kuran ünlü oyuncu, bir süre ekranlardan uzak kalsa da oyunculuğu tamamen bırakmadı. Sinema filmleri ve dijital platform projeleri için sık sık Türkiye'ye gelen Ateş, aynı zamanda yapım tarafında da çalışmalar yürütmeye başladı.

2020 yılında dünyaya gelen kızları Talia ise çiftin hayatını tamamen değiştirdi. Ateş, sosyal medya hesabında zaman zaman kızı ve ailesiyle yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyor.

Geçtiğimiz saatlerde Ceyda Ateş, kızı Talia'nın mezuniyet törenine giderkenki anlarını takipçileriyle paylaştı.

Minik Talia'nın mezuniyet cübbesiyle verdiği pozlar kısa sürede büyük ilgi gördü.

Ancak takipçilerin gözünden kaçmayan asıl detay anne-kız arasındaki benzerlik oldu. Talia'nın yüz hatları, gülüşü ve mimikleri birçok kullanıcıya gençlik yıllarındaki Ceyda Ateş'i hatırlattı. Sosyal medyada 'Annesinin minik hali', 'Kopyası resmen', 'Aynı gülüş' ve 'Güzellik genetikmiş' gibi yorumlar peş peşe geldi.

Bir yandan Amerika'daki sakin aile hayatını sürdüren, bir yandan da kariyerine devam eden Ceyda Ateş, bu kez oyunculuğuyla değil kızıyla yaşadığı gurur dolu anlarla gündeme geldi. Minik Talia'nın mezuniyet heyecanı kadar anne-kızın dikkat çeken benzerliği de sosyal medyada en çok konuşulan konularından biri olmayı başardı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın