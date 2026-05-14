İlişki Tercihlerine Göre Ne Kadar Özgürsün?

Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
14.05.2026 - 16:01

Aşk dediğimiz şey sadece duygularla mı ilgili, yoksa seçimlerimizle mi şekilleniyor? İlişkilerde bazı insanlar özgürlüğünü ön planda tutarken, bazıları bağlılıkla kendini daha güvende hisseder. Peki senin ilişkinin dinamiği nasıl? Kendi alanını koruyabilen biri misin, yoksa farkında olmadan kendini kısıtlıyor musun? Bu test, ilişki tercihlerin üzerinden ne kadar özgür bir yapıya sahip olduğunu analiz edecek. 

Hazırsan başlayalım!

1. Cinsiyetini seçerek başla!

2. Partnerin hafta sonu planını sana danışmadan yaparsa ne hissedersin?

3. İlişkide sürekli mesajlaşmak senin için ne ifade eder?

4. Partnerinin sosyal medya kullanımı seni etkiler mi?

5. Yalnız vakit geçirmek senin için ne kadar önemli?

6. İlişkide kararlar nasıl alınmalı?

7. Kıskançlık senin için nedir?

8. Partnerinin telefonunu karıştırmak hakkında ne düşünüyorsun?

9. Partnerin senden farklı düşünüyorsa?

Tamamen özgürsün!

Sen ilişkilerde özgürlüğünü her şeyin önünde tutan birisin. Kendi hayatın, hedeflerin ve alanın senin için çok değerli. Partnerinle birlikte olmak güzel ama bu, kendi kimliğinden ödün vereceğin anlamına gelmiyor. Bu yaklaşım seni bağımsız ve güçlü biri yapıyor. Kimseye bağlı kalmadan da mutlu olabilen bir yapın var. Ancak bu durum bazen karşındaki kişi tarafından mesafeli ya da ilgisiz olarak algılanabilir. İlişkilerde tamamen bireysel kalmak yerine, zaman zaman duygusal bağa da alan açman daha derin ilişkiler kurmanı sağlayabilir. Özgürlük ve bağlılık bir arada da var olabilir.

Özgürlüğüne düşkünsün ama abartmıyorsun!

Sen ilişkilerde ne tamamen bağımlı ne de tamamen kopuksun. Özgürlük senin için bireysel alanını koruyabilmek ama aynı zamanda duygusal bağı sürdürebilmek demek. Partnerinle sağlıklı bir denge kurma konusunda oldukça bilinçlisin. Ne fazla müdahaleci oluyorsun ne de tamamen ilgisiz. Bu yaklaşım seni uzun vadede güçlü ve sürdürülebilir ilişkiler kurmaya götürür. Çünkü sen hem kendi ihtiyaçlarını fark ediyorsun hem de karşındakinin alanına saygı duyuyorsun. Bu da güven temelli bir ilişki yaratıyor. Ancak bazen fazla “denge” kurmaya çalışırken duygularını bastırma ihtimalin olabilir. Her şeyi mantık çerçevesinde yönetmek yerine, hislerini de ifade etmeyi unutma.

Sen bağlılığa önem veriyorsun!

Senin için ilişki demek yakınlık, bağlılık ve birlikte geçirilen zaman demek. Partnerinle sürekli iletişim halinde olmak seni güvende hissettiriyor. Bu yüzden zaman zaman özgürlükten çok birlikteliği ön planda tutuyorsun. Bu durum, sevgi dolu ve ilgili bir partner olmanı sağlasa da bazen karşı tarafı sıkabilir. Çünkü herkes senin kadar yoğun bir bağ kurmak istemeyebilir. Bu noktada biraz alan tanımayı öğrenmek ilişkini daha sağlıklı hale getirebilir. Özgürlük senin için biraz korkutucu olabilir çünkü kontrol kaybı gibi hissettirebilir. Ama unutma, sağlıklı ilişkilerde biraz mesafe aslında bağı güçlendirir.

Kontrolcü ve sınırlı özgürlük isteyen taraftasın!

Sen ilişkilerde özgürlüğü biraz daha sınırlı yaşayan bir profilsin. Güven, kontrol ve bağlılık senin için oldukça önemli. Bu yüzden partnerinin davranışlarını yakından takip etme eğiliminde olabilirsin. Bu durum aslında güvende hissetme ihtiyacından kaynaklanıyor. Ancak fazla kontrol, hem seni hem de partnerini yorabilir. İlişkide sağlıklı sınırlar koymak ve karşılıklı güveni geliştirmek senin için önemli bir gelişim alanı olabilir. Özgürlük senin için biraz riskli bir alan gibi görünse de, aslında doğru iletişimle bu korkuların üstesinden gelebilirsin. Kendine ve partnerine biraz daha alan tanımayı denemelisin.

