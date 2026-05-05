İlişki Psikoloji Testi: Takıntılı mısın, Sahiplenici mi?

Tuğba Karakoç
05.05.2026 - 10:19

İlişkilerde ilgi görmek güzel ama bazen bu ilgi sınırı aşıp baskıya dönüşebilir. Peki seninki sadece sevgi dolu bir sahiplenme mi, yoksa fark etmeden takıntıya yaklaşan bir kontrol ihtiyacı mı? Bu test, duygusal tepkilerini ve ilişki içindeki davranış kalıplarını analiz ederek sana dürüst bir ayna tutacak.

Hazırsan başlayalım!

1. Cinsiyetini seçerek başla!

2. Partnerin mesajına geç cevap verdiğinde...

3. Partnerinin karşı cinsten arkadaşları hakkında...

4. Plan iptali yaşandığında...

5. Partnerinin geçmiş ilişkileri hakkında...

6. Telefonunu yanında unutursa...

7. Kıskançlık senin için...

8. Partnerin yalnız vakit geçirmek isterse...

9. Sürekli iletişim halinde olmak...

10. Tartışma anında...

Sahiplenici birisin!

Sen ilişkilerde sağlıklı bir denge kurabilen nadir insanlardansın. Sevdiğinde bunu hissettiriyorsun ama karşındaki kişinin bireyselliğini de yok saymıyorsun. Bu da seni hem güven veren hem de bunaltmayan bir partner yapıyor. Duygularını kontrol edebilme becerin yüksek. Kıskançlık ya da merak gibi duyguları bastırmak yerine yönetiyorsun. Bu da ilişkinde gereksiz krizlerin önüne geçiyor. Senin için en önemli şey güven ve saygı. Bu iki unsur olduğu sürece ilişkiyi zorlamaz, akışına bırakmayı başarırsın. Bu da uzun vadede daha sağlam bağlar kurmanı sağlar.

Hassas ve sahiplenicisin!

Sen sevdiğinde derin hisseden birisin. Sahiplenme duygun güçlü ama bunun farkındasın ve kontrol etmeye çalışıyorsun. Bazen kafanda kurduğun senaryolar seni gerebilir. İç dünyanda yaşadığın gelgitler dışarıya her zaman yansımasa da seni yorabiliyor. Güvenmek istiyorsun ama tamamen rahatlamak zaman alıyor. Aslında ihtiyacın olan şey netlik ve güven hissi. Karşındaki kişi bunu sana verdiğinde çok daha huzurlu ve dengeli bir ilişki yaşayabilirsin.

Kontrollü bağlananlardansın!

Senin için ilişki sadece duygusal değil, aynı zamanda kontrol edilmesi gereken bir alan gibi. Belirsizlik seni rahatsız ediyor ve bu yüzden sık sık durumu kontrol etme ihtiyacı hissediyorsun. Bu durum zaman zaman karşındaki kişiyi baskı altında hissettirebilir. Sen bunu “ilgi” olarak görsen de karşı taraf bunu farklı algılayabilir. Aslında bu davranışlarının temelinde kaybetme korkusu yatıyor. Biraz daha esneklik ve güven geliştirdiğinde ilişkilerin çok daha sağlıklı ilerleyebilir.

Son derece takıntılısın!

Duygularını yoğun yaşayan birisin ve bu yoğunluk bazen sınırları zorlayabiliyor. Sevdiğinde tamamen odaklanıyor, karşı tarafı hayatının merkezine koyuyorsun. Ancak bu durum zamanla kontrol ihtiyacına ve sürekli teyit arayışına dönüşebilir. Bu da hem seni hem partnerini yoran bir döngü yaratır. Kendine alan açmayı ve bireyselliğini korumayı öğrenmek sana çok iyi gelecek. Sevgi, kontrol etmek değil güvenebilmekle güçlenir.

