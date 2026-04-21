Abur Cubur İsteğini Bastırmanın Garip Yolu Ortaya Çıktı

Computers in Human Behavior dergisinde yayımlanan çalışmaya göre yağlı, şekerli ve yoğun kalorili yiyeceklerin fotoğraf ya da videolarına bakmak, bazı kişilerde yeme isteğini azaltabiliyor. Beyin, o yiyeceği gerçekten tüketmeden de kısmi tatmin yaşayabiliyor. Uzmanlar bunu çapraz duyusal doygunluk olarak tanımlıyor. Yani gözler tatmin olurken mide hâlâ aç kalabiliyor.

Araştırmada internet yemek videoları izleyen katılımcıların davranışları incelendi. Özellikle diyet yapan kişiler yüksek kalorili içeriklere daha fazla yöneldi, videolarda daha uzun süre kaldı. İlk bakışta tehlikeli görünse de sonuçlar farklı çıktı. Görsel temas sonrası bazı katılımcıların açlık hissi azaldı ve gerçek yiyeceğe yönelme oranı düştü.