Abur Cubur İsteğini Bastırmanın Garip Yolu Ortaya Çıktı

Abur Cubur İsteğini Bastırmanın Garip Yolu Ortaya Çıktı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
21.04.2026 - 11:03

Diyet yapanların en büyük savaşı çoğu zaman canı çeken yiyeceklerle oluyor. Patates kızartması, burger ya da çikolata akla düştüğünde direnmek kolay olmuyor. Çoğu kişi çözümü o yiyecekten tamamen uzak kalmakta arıyor. Fakat yeni araştırma şaşırtıcı sonuçlar verdi.

Canınız çektiğinde yemek yerine görseline bakmak işe yarayabilir

Canınız çektiğinde yemek yerine görseline bakmak işe yarayabilir

Computers in Human Behavior dergisinde yayımlanan çalışmaya göre yağlı, şekerli ve yoğun kalorili yiyeceklerin fotoğraf ya da videolarına bakmak, bazı kişilerde yeme isteğini azaltabiliyor. Beyin, o yiyeceği gerçekten tüketmeden de kısmi tatmin yaşayabiliyor. Uzmanlar bunu çapraz duyusal doygunluk olarak tanımlıyor. Yani gözler tatmin olurken mide hâlâ aç kalabiliyor.

Araştırmada internet yemek videoları izleyen katılımcıların davranışları incelendi. Özellikle diyet yapan kişiler yüksek kalorili içeriklere daha fazla yöneldi, videolarda daha uzun süre kaldı. İlk bakışta tehlikeli görünse de sonuçlar farklı çıktı. Görsel temas sonrası bazı katılımcıların açlık hissi azaldı ve gerçek yiyeceğe yönelme oranı düştü.

Özellikle diyet yapanlarda daha güçlü etki görüldü

Özellikle diyet yapanlarda daha güçlü etki görüldü

Araştırmacılar, yeme isteğini bastırmaya çalışan kişilerde ters etkinin sık yaşandığını söylüyor. Sürekli 'çikolata yemeyeceğim' diye düşünmek, zihni aynı yiyeceğe daha fazla kilitleyebiliyor. Yasaklanan şey daha çekici hale geliyor. Fakat kontrollü şekilde o yiyeceğin görseline maruz kalmak, baskıyı azaltan valf gibi çalışabiliyor.

Deneylerde tatlı düşüncelerini bastırması istenen katılımcılar, ardından yoğun kalorili yiyecek içerikleri izlediğinde gerçek çikolatadan daha az tüketti. Üstelik daha tok hissettiklerini söylediler. Yine de uzmanlar sonuçların kısa vadeli olduğunu, günlük hayat koşullarında herkes için aynı etkiyi göstermeyebileceğini hatırlatıyor. Yani çikolata fotoğrafı görmek henüz resmi diyet yöntemi sayılmıyor.

Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
