İşler Çığrından Çıktı: Google'ın Yeni Yapay Zeka Modeli 'Gemini 3' Kullanıcıları Şaşırttı!

Dilara Bağcı Peker
19.11.2025 - 21:15

Google, yapay zeka yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Google, son olarak merakla beklenen Gemini 3 yapay zeka ailesini duyurdu. Gemini 3 Pro, şimdiye kadarki en güçlü yapay zekâ modeli olarak tanıtıldı! Herkesin dikkatini çeken Gemini 3, yerini aldığı Gemini 2.5 Pro’yu her testte geride bırakmayı başardı. 

Peki kullanıcıların yorumları ne yönde? 

Gelin, birlikte inceleyelim.

Karşınızda en güçlü yapay zeka modeli: Gemini 3!

Google, Gemini 2.5 Pro'yu geride bırakan yeni yapay zeka modeli Gemini 3 ile büyük bir heyecan yarattı.

'Herhangi bir fikri hayata geçirmenize yardımcı olan en akıllı modelimiz Gemini 3'ü tanıtıyoruz.' paylaşımı yapan Google, Gemini 3'ün özelliklerini şu şekilde özetliyor:

  • Son teknoloji akıl yürütme

  • Derin çok modlu anlayış

  • Tek seferde komuttan uygulamaya geçebilmenizi sağlayan güçlü titreşim kodlaması

  • Geliştirilmiş temsilcilik yetenekleri

'Böylece sizin adınıza ve sizin yönlendirmenizle işleri halledebilir.'

Gemini 3'ü ilk kullananlardan biri de yapay zeka denince akla gelen ChatGPT'nin sahibi Sam Altman oldu.

Sam Altman, yaptığı paylaşımda 'Google'ı Gemini 3 için tebrik ederim. Harika bir model gibi görünüyor.' dedi.

Bakalım başka kullanıcılardan ne yorumlar geldi?

Yapay zeka gelişmelerini merakla bekliyoruz!

Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
