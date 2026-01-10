Ocak 2026 Tesla Fiyat Listesi! İşte Tesla Model Y Güncel Fiyatları ve Özellikleri

2022 yılında Euro NCAP tarafından 'Küçük SUV' kategorisinde beş yıldızla ödüllendirilen ve 2019 yılında otomobil piyasasına giriş yapan Tesla Model Y, birçok özelliğiyle öne çıkıyor. İşte, Tesla Model Y'nin özellikleri:

Tesla Model Y, 396 beygirlik (291 kW) motoru ve 510 Nm torkuyla performans konusunda sınıfının önde gelenlerinden.

500 km'yi aşan menzili, 15 dakika içerisinde şarj avantajı ile uzun bir menzil sunuyor.

Küçük SUV kategorisindeki Model Y, 0'dan 100 km/saat hıza sadece 7,6 saniyede ulaşabiliyor.

201 km/saat maksimum hıza ulaşabilme yeteneği, sürüş deneyimini daha heyecanlı hale getiriyor.

Tesla Model Y Donanım Özellikleri:

Tesla Model Y, sürücülere hem güvenli hem de konforlu bir sürüş deneyimi sunuyor. Aracın kör nokta uyarı sistemi, römork denge kontrolü, fren destek sistemi ve yan hava yastığı gibi güvenlik özellikleri bulunuyor.

ESP (denge kontrolü), ABS, şerit izleme sistemi ve yokuş kalkış desteği gibi sürüş destek sistemleri, sürüş deneyimini daha rahat ve kontrollü hale getiriyor. Ayrıca, çoklu çarpışma frenlemesi, yaya sesli uyarı sistemi ve park mesafe sensörü gibi özellikler, aracın konforunu ve güvenliğini artırıyor.

Model Y, Türkiye'de Performance, Long Range ve Arkadan Çekiş olmak üzere üç farklı donanımla satışa sunuluyor.