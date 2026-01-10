onedio
Ocak 2026 Tesla Fiyat Listesi! İşte Tesla Model Y Güncel Fiyatları ve Özellikleri

Tesla Otomobil Fiyatları
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
10.01.2026 - 14:42

Amerikan elektrikli otomobil devi Tesla, Ocak ayı ile birlikte yeni yıla hızlı bir giriş yaptı. ayı fiyatlarını duyurdu. Ocak sonuna kadar geçerli yeni araç envanterini açıklayan Tesla, Model Y ile Türkiye'de elektrikli otomobil piyasasının nabzını tutuyor. Model Y, full selfdriving, gelişmiş otopilot ve standart otopilot paket seçenekleri ile tüketicilere sunuluyor. Peki, Tesla Model Y'nin Ocak ayı fiyatı ne oldu? Tesla Model Y'nin özellikleri nelerdir?

İşte, Tesla'nın Ocak ayı fiyat listesi

Kaynak: https://www.tesla.com/
Tesla Fiyat Listesi: Ocak 2026

Amerikan otomobil sektörünün öncülerinden Tesla, 2003 yılında Martin Eberhard ve Marc Tarpenning liderliğinde kuruldu. Model Y, Model S, Model X, Model 3 ve Roadster modelleri ile global arenada önemli bir yer edinen marka, Türkiye'de Model Y ile otomobil tutkunları ile buluşuyor. Markanın yeni yılda güncellenen fiyatları ve yeni araç envanteri ise açıklandı. 

Uyarı: Tesla'nın 'Satış fiyatları' aşağıda listelenmiştir. Markanın internet sitesinden alınan fiyatlar ise Ocak ayında geçerli kampanyalar, ödeme seçenekleri veya ekstra özellikler gibi faktörler nedeniyle değişiklik gösterebilir.

Tesla Yeni Model Y Fiyat Listesi Ocak 2026

Oto-pilot paketlerine göre değişiklik gösteren Tesla Model Y'nin arkadan çekiş, long range arkadan çekiş, long range dört çeker ve performans dört çeker otomobillerinin Ocak ayı fiyat listelerini buradan inceleyebilirsiniz: 

Full Self-Driving Kabiliyeti 

  • Model Y - Arkadan Çekiş - 3.338.105 TL

  • Model Y - Long Range Arkadan Çekiş - 3.817.613 TL

  • Model Y - Long Range Dört Çeker - 4.478.208 TL

  • Model Y - Performance Dört Çeker - 4.898.208 TL

Geliştirilmiş Oto-pilot 

  • Model Y - Arkadan Çekiş - 3.127.516 TL

  • Model Y - Long Range Arkadan Çekiş - 3.607.024 TL

  • Model Y - Long Range Dört Çeker - 4.240.446 TL

  • Model Y - Performance Dört Çeker - 4.660.446 TL

Standart Oto-pilot 

  • Model Y - Arkadan Çekiş - 2.349.300 TL

  • Model Y - Long Range Arkadan Çekiş - 3.392.640 TL

  • Model Y - Long Range Dört Çeker - 3.998.400 TL

  • Model Y - Performance Dört Çeker - 4.418.400 TL

Tesla Model Y'nin Özellikleri

2022 yılında Euro NCAP tarafından 'Küçük SUV' kategorisinde beş yıldızla ödüllendirilen ve 2019 yılında otomobil piyasasına giriş yapan Tesla Model Y, birçok özelliğiyle öne çıkıyor. İşte, Tesla Model Y'nin özellikleri: 

  • Tesla Model Y, 396 beygirlik (291 kW) motoru ve 510 Nm torkuyla performans konusunda sınıfının önde gelenlerinden.

  • 500 km'yi aşan menzili, 15 dakika içerisinde şarj avantajı ile uzun bir menzil sunuyor. 

  • Küçük SUV kategorisindeki Model Y, 0'dan 100 km/saat hıza sadece 7,6 saniyede ulaşabiliyor.

  • 201 km/saat maksimum hıza ulaşabilme yeteneği, sürüş deneyimini daha heyecanlı hale getiriyor.

Tesla Model Y Donanım Özellikleri: 

Tesla Model Y, sürücülere hem güvenli hem de konforlu bir sürüş deneyimi sunuyor. Aracın kör nokta uyarı sistemi, römork denge kontrolü, fren destek sistemi ve yan hava yastığı gibi güvenlik özellikleri bulunuyor.

ESP (denge kontrolü), ABS, şerit izleme sistemi ve yokuş kalkış desteği gibi sürüş destek sistemleri, sürüş deneyimini daha rahat ve kontrollü hale getiriyor. Ayrıca, çoklu çarpışma frenlemesi, yaya sesli uyarı sistemi ve park mesafe sensörü gibi özellikler, aracın konforunu ve güvenliğini artırıyor. 

Model Y, Türkiye'de Performance, Long Range ve Arkadan Çekiş olmak üzere üç farklı donanımla satışa sunuluyor.

