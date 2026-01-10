onedio
Ocak 2026 DS Fiyat Listesi! İşte DS 4, 7 ve 9 Güncel Fiyatları

Ocak 2026 DS Fiyat Listesi! İşte DS 4, 7 ve 9 Güncel Fiyatları

10.01.2026 - 14:53

Fransız otomobil üreticisi DS, yeni yılın ilk ayı için revize edilen fiyatlarını yayımladı. 2009 yılında Citroen'in premium alt markası olarak piyasaya hızlı bir giriş yapan DS, 2014'te bağımsız hale geldi. Daha sonra 2018'de PSA Grubu'na dahil oldu ve günümüzde Peugeot tarafından denetleniyor. Fransız üreticinin son yıllarda yenilenen tasarımları ise performansı ve avantajlı fiyatları ile otomobil severlerin ilgisini çekiyor. Peki, DS 4, DS 7 ve DS 9 modellerinin Ocak ayında güncellenen fiyatları ne kadar oldu?

İşte, DS'nin Ocak ayı fiyatları

Kaynak: https://www.dsautomobiles.com.tr/
DS Fiyat Listesi

Fransız otomobil üreticisi DS, yeni yıla fiyatlarını duyurdu. Markanın 10 Ocak 2026'dan itibaren geçerli fiyat listeleri internet sitesinde yayımlandı. Fiyat listelerinde ise geçtiğimiz yıl olduğu gibi DS 4 ve DS 7 yer aldı. 

Uyarı: DS tarafından belirtilen 'Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatlarını' aşağıda bulabilirsiniz. Markanın resmi internet sitesinden alınan fiyatların, dönemli kampanyalar, ödeme seçenekleri ve ekstra opsiyonlara bağlı olarak değişebileceğini ise unutmayın! 

DS 4 Fiyat Listesi Ocak 2026

  • DS 4 Pallas BlueHDi 130 Otomatik (Model Yılı: 2025) - 2.858.550 TL

  • DS 4 Pallas BlueHDi 130 Otomatik - AYLIK LEASING BEDELİ (36 AY KDV Hariç)* - Toplam Tutar (KDV Hariç): 3.207.600 TL (Aylık Leasing Bedeli (KDV Hariç): 89.100 TL I Aylık sabit ödeme planları ile satın alımlarda tüzel kişiler için geçerli fiyattır.) 

DS 7 Fiyat Listesi Ocak 2026

DS'nin DS 7 modeli dizel ve hybrid seçenekleriyle alıcının beğenisine sunuluyor: 

DS 7 Dizel Fiyat Listesi

  • DS 7 ÉTOILE BlueHDi 130 Otomatik - (Model Yılı: 2025) 4.089.850 TL

  • DS 7 ÉTOILE BlueHDi 130 Otomatik - AYLIK LEASING BEDELİ (36 AY KDV Hariç)* - Toplam Tutar (KDV Hariç): 4.309.200 TL (Aylık Leasing Bedeli (KDV Hariç): 119.700 TL I Aylık sabit ödeme planları ile satın alımlarda tüzel kişiler için geçerli fiyattır.) 

DS 7 Şarj Edilebilir Hibrit Fiyat Listesi

  • DS 7 ÉTOILE PLUG-IN HYBRID AWD 300 (Model Yılı: 2025) - 4.505.000 TL

