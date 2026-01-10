Ocak 2026 DS Fiyat Listesi! İşte DS 4, 7 ve 9 Güncel Fiyatları

Fransız otomobil üreticisi DS, yeni yılın ilk ayı için revize edilen fiyatlarını yayımladı. 2009 yılında Citroen'in premium alt markası olarak piyasaya hızlı bir giriş yapan DS, 2014'te bağımsız hale geldi. Daha sonra 2018'de PSA Grubu'na dahil oldu ve günümüzde Peugeot tarafından denetleniyor. Fransız üreticinin son yıllarda yenilenen tasarımları ise performansı ve avantajlı fiyatları ile otomobil severlerin ilgisini çekiyor. Peki, DS 4, DS 7 ve DS 9 modellerinin Ocak ayında güncellenen fiyatları ne kadar oldu?

İşte, DS'nin Ocak ayı fiyatları