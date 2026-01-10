Ocak 2026 Lexus Fiyat Listesi! İşte Lexus ES, RX, RZ, LBX, NX ve LS Güncel Fiyatları

Japon otomobil devi Toyota'nın lüks markası Lexus, yeni yıla da hızlı bir giriş yaptı. Ocak ayı için güncellenen fiyat listesini duyuran Lexus'un çok tercih edilen modellerinden LBX Hybrid, 2025 yılını 2.800.000 TL başlangıç fiyatıyla kapatmıştı. Bu yıl Ocak ayında ise 3.145.000 TL'den başlayan fiyatlarla alıcının beğenisine sunuluyor.

Uyarı: Aşağıda, Lexus tarafından belirlenmiş olan '2026 ve 2025 Model Anahtar Teslim Tavsiye Fiyatları' bulunmaktadır. Bu fiyatlar markanın resmi internet sitesinden alınmıştır. Fakat dönemlik kampanyalar, ödeme seçenekleri ve ekstra özellikler nedeniyle değişiklik gösterebilir.