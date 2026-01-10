Ocak 2026 Lexus Fiyat Listesi! İşte Lexus ES, RX, RZ, LBX, NX ve LS Güncel Fiyatları
Japon otomobil devi Lexus, yeni yıl ile birlikte Ocak ayı fiyatlarını açıkladı. Lexus, 1989 yılından bu yana Toyota'nın çatısı altında üretimini sürdürüyor ve lüks otomobil sektöründe ödüllü SUV modelleri ile otomobil severlerin gözdesi olmayı başarıyor. ABD'de uzun yıllardır en çok satan otomobiller arasında yer alan marka, Toyota kalitesini lüksle buluşturarak Türkiye'de de sürücülerin beğenisini topluyor. Peki, Ocak 2026'da Lexus'un ES, RX, RZ, LBX, NX, LM ve LS modellerinin fiyatları ne kadar oldu?
İşte, Lexus'un Ocak ayı kampanyaları ve güncel fiyatları
Kaynak
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Lexus Fiyat Listesi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Lexus LBX Hybrid Fiyat Listesi Ocak 2026
Lexus NX Hybrid Fiyat Listesi Ocak 2026
Lexus RX Hybrid Fiyat Listesi Ocak 2026
Lexus RX Performans Hybrid Fiyat Listesi Ocak 2026
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Lexus LM Hybrid Fiyat Listesi Ocak 2026
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın