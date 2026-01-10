onedio
Ocak 2026 Lexus Fiyat Listesi! İşte Lexus ES, RX, RZ, LBX, NX ve LS Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
10.01.2026 - 14:48

Japon otomobil devi Lexus, yeni yıl ile birlikte Ocak ayı fiyatlarını açıkladı. Lexus, 1989 yılından bu yana Toyota'nın çatısı altında üretimini sürdürüyor ve lüks otomobil sektöründe ödüllü SUV modelleri ile otomobil severlerin gözdesi olmayı başarıyor. ABD'de uzun yıllardır en çok satan otomobiller arasında yer alan marka, Toyota kalitesini lüksle buluşturarak Türkiye'de de sürücülerin beğenisini topluyor. Peki, Ocak 2026'da Lexus'un ES, RX, RZ, LBX, NX, LM ve LS modellerinin fiyatları ne kadar oldu? 

İşte, Lexus'un Ocak ayı kampanyaları ve güncel fiyatları

Japon otomobil devi Toyota'nın lüks markası Lexus, yeni yıla da hızlı bir giriş yaptı. Ocak ayı için güncellenen fiyat listesini duyuran Lexus'un çok tercih edilen modellerinden LBX Hybrid, 2025 yılını 2.800.000 TL başlangıç fiyatıyla kapatmıştı. Bu yıl Ocak ayında ise 3.145.000 TL'den başlayan fiyatlarla alıcının beğenisine sunuluyor.

Uyarı: Aşağıda, Lexus tarafından belirlenmiş olan '2026 ve 2025 Model Anahtar Teslim Tavsiye Fiyatları' bulunmaktadır. Bu fiyatlar markanın resmi internet sitesinden alınmıştır. Fakat dönemlik kampanyalar, ödeme seçenekleri ve ekstra özellikler nedeniyle değişiklik gösterebilir.

LBX Hybrid Tavsiye Edilen 2026 MY Anahtar Teslim Fiyatı: 

  • LBX E-CVT 1490 cc - 3.145.000 TL

  • LBX Elegant E-CVT 1490 cc - 3.300.000 TL

  • LBX Emotion E-CVT 1490 cc - 3.380.000 TL 

  • LBX Relax E-CVT 1490 cc - 3.995.000 TL

  • LBX Cool E-CVT 1490 cc - 4.145.000 TL

LBX Hybrid Tavsiye Edilen 2025 MY Anahtar Teslim Fiyatı: 

  • LBX E-CVT 1490 cc - 2.995.000 TL

  • LBX Elegant E-CVT 1490 cc - 3.150.000 TL

  • NX 350h 4x4 Business Plus E-CVT 2487 cc - 7.600.000 TL 

  • NX 350h 4x4 Executive E-CVT 2487 cc - 8.500.000 TL 

  • NX 350h 4x4 Exclusive E-CVT 2487 cc - 9.250.000 TL

(Tavsiye Edilen 2026 MY Anahtar Teslim Fiyatı)

  • RX 350h AWD Executive E-CVT 2487 cc - 10.500.000 TL 

  • RX 350h AWD Exclusive E-CVT 2487 cc - 11.350.000 TL

(Tavsiye Edilen 2026 MY Anahtar Teslim Fiyatı)

  • RX 500h AWD F Sport 6AT 2393 cc - (Model Yılı: 2026) - 12.250.000 TL

  • RX 500h AWD F Sport 6AT 2393 cc - (Model Yılı: 2025) - 11.650.000 TL

LM Hybrid Tavsiye Edilen 2026 MY Anahtar Teslim Fiyatı

  • LM 350h 4 Koltuklu E-CVT 2487 cc - 19.950.000 TL 

  • LM 350h 7 Koltuklu E-CVT 2487 cc - 17.250.000 TL 

LM Hybrid Tavsiye Edilen 2025 MY Anahtar Teslim Fiyatı

  • LM 350h 4 Koltuklu E-CVT 2487 cc - 18.850.000 TL

