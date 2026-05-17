Hangi Şarkı Senin İlişkindeki O Büyük Kırılma Noktasını Özetliyor?

Senin kırılma noktan, ilişkinin seni mutlu etmekten çok yormaya başlaması olmuş. Bir şeyleri düzeltmeye çalışmışsın ama ne yapsan aynı döngüye geri dönülmüş. Sevgi vardı belki ama huzur yoktu; işte insanı en çok da bu ikilem tüketiyor. Bir yandan kalmak için neden ararken bir yandan gitmenin daha doğru olduğunu hissetmişsin. Senin için mesele tek bir hata değil, genel olarak ilişkinin seni eski sen olmaktan uzaklaştırması olmuş. Kırılma noktan tam da burada: aşk vardı ama iyi gelen tarafı kalmamıştı.