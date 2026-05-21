Kübra İmren Siyahdemir Kimdir? Kübra İmren Siyahdemir Neden Gözaltına Alındı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. İstanbul’un Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane ve Üsküdar ilçelerindeki adreslerle birlikte Muğla’da da arama ve gözaltı işlemleri gerçekleştirildi.

Kübra İmren Siyahdemir, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Soruşturmada gelen ihbarlar, incelenen dijital materyaller ve teknik takip sürecinin ardından operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında şu ana kadar gözaltına alınan isimler arasında Mabel Matiz, Feyza Civelek, Volkan Bahçekapalı, Onur Tuna, Osman Haktan Canevi, Aslıhan Turanlı, Kübra İmren Siyahdemir, Mehmet Rahşan, Cansu Tekin, Özgür Deniz Cellat, Tarık Tunca Bakır, Aycan Yağcı, Tuğçe Postoğlu ve Eda Dora yer aldı.