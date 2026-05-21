Kübra İmren Siyahdemir Kimdir? Kübra İmren Siyahdemir Neden Gözaltına Alındı

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
21.05.2026 - 08:28

Kübra İmren Siyahdemir, son gelişmelerin ardından gündeme gelen isimlerden biri oldu. Eski millî basketbolcu kimliğiyle tanınan Siyahdemir, yürütülen soruşturma kapsamında kamuoyunun dikkatini çekti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen süreçte çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Kübra İmren Siyahdemir Kimdir?

Kübra İmren Siyahdemir, 21 Haziran 1986 tarihinde İzmit’te doğan Türk millî basketbolcudur. 1,82 metre boyunda olan Siyahdemir, basketbol kariyerinde forvet pozisyonlarında oynamıştır.

Sporcu kimliğiyle tanınan Kübra İmren Siyahdemir, ünlü isimlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında adının geçmesiyle yeniden gündeme geldi. Hakkında kamuoyuna yansıyan son bilgiler, soruşturma süreciyle bağlantılı olarak takip edilmeye başlandı.

Kübra İmren Siyahdemir Kaç Yaşında?

Kübra İmren Siyahdemir, 21 Haziran 1986 doğumludur. Bu bilgiye göre 39 yaşındadır.

Kübra İmren Siyahdemir Neden Gözaltına Alındı?

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. İstanbul’un Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane ve Üsküdar ilçelerindeki adreslerle birlikte Muğla’da da arama ve gözaltı işlemleri gerçekleştirildi.

Kübra İmren Siyahdemir, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Soruşturmada gelen ihbarlar, incelenen dijital materyaller ve teknik takip sürecinin ardından operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında şu ana kadar gözaltına alınan isimler arasında Mabel Matiz, Feyza Civelek, Volkan Bahçekapalı, Onur Tuna, Osman Haktan Canevi, Aslıhan Turanlı, Kübra İmren Siyahdemir, Mehmet Rahşan, Cansu Tekin, Özgür Deniz Cellat, Tarık Tunca Bakır, Aycan Yağcı, Tuğçe Postoğlu ve Eda Dora yer aldı.

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
