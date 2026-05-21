Telefonlardaki Harita Devri Değişiyor: Türkiye'nin Yerli Navigasyon Uygulaması İçin Tarih Belli Oldu!

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde hayata geçirilen milli navigasyon projesiyle birlikte, ülkenin konum verileri artık tamamen yurt içinde üretilip işlenecek. Başarsoft Yönetim Kurulu Başkanı Alim Küçükpehlivan, günümüzde harita uygulamalarının sadece yön bulmaktan ibaret olmadığını belirterek, bu hamlenin Türkiye'nin kendi veri egemenliğini koruyacak hayati ve stratejik bir altyapı inşası olduğunu vurguluyor.

Özellikle doğal afetler ve acil durumlarda yabancı menşeli harita sistemlerine güvenmenin büyük bir güvenlik açığı yarattığını söyleyen Küçükpehlivan, yerli sistemin bu kırılganlığı tamamen ortadan kaldıracağını belirtiyor. Kamu kurumlarıyla tam bir uyum içinde hazırlanan proje, Harita Genel Müdürlüğü ve 112 acil çağrı merkezleriyle ortak bir veri ekosistemi üzerinden çalışacak. Akıllı telefonlardan araç içi ekranlara kadar kesintisiz bir deneyim sunması hedeflenen bu teknoloji, Türkiye'nin yerli otomobili TOGG ile de doğrudan entegre olacak.

Kullanıcıların günlük hayatını kolaylaştıracak yapay zeka yeniliklerinin ise Ocak 2027 itibarıyla tam anlamıyla devreye girmesi bekleniyor. Bu tarihten itibaren anlık trafik durumları, yol yoğunluk analizleri ve yapay zeka ile güçlendirilmiş akıllı rota tahminleri sürücülerin hizmetine sunulacak. Sistemin gelecek vizyonunda elektrikli araç sahiplerinin hayatını değiştirecek detaylar da yer alıyor. Sürücüler henüz yola dahi çıkmadan araç bataryasının nerede biteceğini önceden görebilecek, şarj istasyonlarından yer ayırtabilecek ve otopark arama derdine akıllı çözümlerle son verebilecek.