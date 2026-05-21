Özgür Deniz Cellat Kimdir? Özgür Deniz Cellat Neden Gözaltına Alındı?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
21.05.2026 - 08:41

Özgür Deniz Cellat, sosyal medyada Cellat36 adıyla tanınıyor. TikTok ve Instagram paylaşımlarıyla geniş bir kitleye ulaştı. Kısa videoları ve eğlenceli içerikleriyle dikkat çekti. Son olarak ünlü isimlere yönelik soruşturma kapsamında gündeme geldi. Bu gelişmenin ardından hayatı, kariyeri ve neden gözaltına alındığı merak edildi.

Özgür Deniz Cellat Kimdir?

Özgür Deniz Cellat, sosyal medyanın dikkat çeken genç içerik üreticilerinden biridir. “Cellat36” kullanıcı adıyla özellikle TikTok ve Instagram platformlarında tanınmaktadır.

TikTok’ta paylaştığı kısa videolar ve eğlenceli içeriklerle geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Özgür Deniz, sosyal medyada yaratıcı paylaşımlarıyla öne çıkmıştır. Genç kitle tarafından yakından takip edilen fenomen, dijital içerik üreticiliğiyle adından söz ettirmiştir.

Özgür Deniz Cellat Kaç Yaşında?

Özgür Deniz Cellat, 5 Haziran 1999 doğumludur. Bu bilgiye göre 26 yaşındadır.

Özgür Deniz Cellat Neden Gözaltına Alındı?

Özgür Deniz Cellat, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında kamuoyunda tanınan çok sayıda isim hakkında gözaltı kararı verildi.

Operasyon kapsamında şu ana kadar gözaltına alınan isimler arasında Mabel Matiz, Feyza Civelek, Volkan Bahçekapalı, Onur Tuna, Osman Haktan Canevi, Aslıhan Turanlı, Kübra İmren Siyahdemir, Mehmet Rahşan, Cansu Tekin, Özgür Deniz Cellat, Tarık Tunca Bakır, Aycan Yağcı, Tuğçe Postoğlu ve Eda Dora yer aldı.

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
