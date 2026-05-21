Onur Tuna Kimdir, Kaç Yaşında? Onur Tuna Neden Gözaltına Alındı?

İnci Öztürk
21.05.2026 - 08:44

Son yıllarda televizyon ekranlarının en dikkat çeken isimlerinden biri de Onur Tuna oldu. Ünlü oyuncu Onur Tuna, bugüne kadar pek çok yapımda yer aldı. Hem dizilerle hem filmlerle karşımıza çıkan oyuncu Onur Tuna, birçok farklı karaktere hayat verdi. Magazin dünyasında yakından takip edilen isim, bu kez bir gözaltı kararıyla gündeme geldi.

Peki Onur Tuna neden gözaltına alındı?

Onur Tuna Kimdir?

Onur Tuna, birçok dizi ve filmde yer alan ünlü oyuncudur. Tuna, Liseyi Bursa'da okudu. Robert Bosch'ta basketbol başta olmak üzere voleybol, masa tenisi ve futbol oynadı. 

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat Fakültesinde lisansını tamamladıktan sonra, Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı'nda bir yıl Sanat Müziği Ses Eğitimine devam etti. Tiyatro sahnesine ilk kez, altı yaşında İbiş'i oynayarak çıkan ve üniversite yıllarında eş zamanlı olarak tiyatro oyunlarında yer almaya devam eden oyuncu, İzmir'deki Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde yaklaşık üç yıl oyunculuk eğitimi aldı ve Neşe Erberk Ajans'ta dört yıl fotomodellik yaptı. 

İstanbul'a geldiğinde ise Ayla Algan ile Craft Tiyatro gibi özel tiyatrolarda eğitime devam etti. Filinta ve Bi Küçük Eylül Meselesi adlı yapımlarla adını duyuran Tuna'nın ailesi anne tarafından aslen Selanik göçmeni, baba tarafından ise Çanakkaleli olup babasıyla abisi matematik öğretmenidir. 

14 yaşından beri müzikle de ilgilenen sanatçı, nota ve ses eğitimi aldı. Gitar ve piyano çalıp besteler yapmaktadır ve kendine ait müzik stüdyosu bulunmaktadır. Sözü ve bestesi kendisine ait 4 şarkıdan oluşan ilk EP albümü Uzay Misali 22 Haziran 2018 tarihinde yayınlandı. İlk albümünde yer alan 'Korkmadım' ve 'Ben Özlerim' şarkıları, Yasak Elma dizisinde de yayınlandı. Yine sözü ve bestesi kendisine ait olan single'ı Yangın Yeri, 22 Kasım 2019 tarihinde tüm dijital platformlarda yerini aldı.

Onur Tuna Nereli?

Onur Tuna Çanakkalelidir.

Onur Tuna Kaç Yaşında?

Onur Tuna 1985 yılında dünyaya geldi ve 2026 yılı itibarıyla 41 yaşındadır.

Onur Tuna Dizileri ve Filmleri

Rol Aldığı Filmler;

2014 - Bi Küçük Eylül Meselesi

2020 - Ağır Romantik

2021 - Benden Ne Olur

Rol Aldığı Diziler;

2011 - 2012 Hayat Devam Ediyor 

2013 - Huzur Sokağı

2014 - 2016 Filinta Filinta 

2016 - 2017 Cesur Yürek

2018 - 2019 Yasak Elma

2019 - 2021 Mucize Doktor

2021 - Mahkum

Onur Tuna Neden Gözaltına Alındı?

Oyuncu Onur Tuna, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü ünlülere yönelik yasaklı madde operasyonu kapsamında gözaltına alındı. Yeni operasyonda aralarında Serenay Sarıkaya, Feyza Civelek, Berkay Şahin, Tan Taşcı, Yağmur Ünal, Mirgün Sırrı Cabas, Hakan Aydın (Blok 3), Mabel Matiz (Fatih Karaca) gibi isimlerin yer aldığı kişiler gözaltına alındı.

