Onur Tuna Kimdir, Kaç Yaşında? Onur Tuna Neden Gözaltına Alındı?

Onur Tuna, birçok dizi ve filmde yer alan ünlü oyuncudur. Tuna, Liseyi Bursa'da okudu. Robert Bosch'ta basketbol başta olmak üzere voleybol, masa tenisi ve futbol oynadı.

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat Fakültesinde lisansını tamamladıktan sonra, Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı'nda bir yıl Sanat Müziği Ses Eğitimine devam etti. Tiyatro sahnesine ilk kez, altı yaşında İbiş'i oynayarak çıkan ve üniversite yıllarında eş zamanlı olarak tiyatro oyunlarında yer almaya devam eden oyuncu, İzmir'deki Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde yaklaşık üç yıl oyunculuk eğitimi aldı ve Neşe Erberk Ajans'ta dört yıl fotomodellik yaptı.

İstanbul'a geldiğinde ise Ayla Algan ile Craft Tiyatro gibi özel tiyatrolarda eğitime devam etti. Filinta ve Bi Küçük Eylül Meselesi adlı yapımlarla adını duyuran Tuna'nın ailesi anne tarafından aslen Selanik göçmeni, baba tarafından ise Çanakkaleli olup babasıyla abisi matematik öğretmenidir.

14 yaşından beri müzikle de ilgilenen sanatçı, nota ve ses eğitimi aldı. Gitar ve piyano çalıp besteler yapmaktadır ve kendine ait müzik stüdyosu bulunmaktadır. Sözü ve bestesi kendisine ait 4 şarkıdan oluşan ilk EP albümü Uzay Misali 22 Haziran 2018 tarihinde yayınlandı. İlk albümünde yer alan 'Korkmadım' ve 'Ben Özlerim' şarkıları, Yasak Elma dizisinde de yayınlandı. Yine sözü ve bestesi kendisine ait olan single'ı Yangın Yeri, 22 Kasım 2019 tarihinde tüm dijital platformlarda yerini aldı.

Onur Tuna Nereli?

Onur Tuna Çanakkalelidir.

Onur Tuna Kaç Yaşında?

Onur Tuna 1985 yılında dünyaya geldi ve 2026 yılı itibarıyla 41 yaşındadır.