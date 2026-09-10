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Kendi Derdi Varken Bile Başkasını Teselli Eden 3 Burç

Kendi Derdi Varken Bile Başkasını Teselli Eden 3 Burç

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
10.09.2026 - 13:05
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Bazı insanlar kendi hayatlarında ne kadar zor bir dönemden geçerse geçsin, sevdiklerinin derdine kayıtsız kalamaz. Kendi duygularını bir süreliğine kenara bırakıp karşısındaki insanı dinleyen, sakinleştiren ve yalnız olmadığını hissettiren bu kişiler, çevrelerinin en güvenilir dostları arasında yer alır. Astrolojiye göre Yengeç, Balık ve Terazi burçları bu özellikleriyle öne çıkıyor.

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Yengeç burcu

Yengeç burcu

Yengeçler güçlü koruma içgüdüleri sayesinde sevdikleri insanların üzgün olduğunu söylenmeden anlayabilir. Kendileri zor durumda olsa bile karşısındaki kişiyi dinler, ona güvende olduğunu hissettirir ve mümkünse sorununu çözmek için harekete geçer.

Kendi sıkıntılarını anlatmayı erteleyerek başkalarının yükünü üstlenmeleri ise zaman zaman duygusal açıdan yorulmalarına neden olabilir. Yine de değer verdikleri birinin yardım istediğini gördüklerinde onu yalnız bırakmaları oldukça zordur.

Balık burcu

Balık burcu

Empati yeteneği yüksek Balıklar, karşılarındaki insanın duygularını neredeyse kendi duyguları kadar yoğun yaşayabilir. Moralleri bozukken bile bir başkasının acısını fark ettiklerinde kendi meselelerini geri plana atarak onu teselli etmeye çalışırlar.

Balık burcu için bazen yalnızca sessizce dinlemek, uzun uzun konuşmaktan daha değerlidir. İnsanların yargılanmadan duygularını anlatabilecekleri bir alan yaratmaları, çevrelerindeki kişilerin zor zamanlarda ilk olarak onlara yönelmesini sağlar.

Terazi burcu

Terazi burcu

Teraziler çevrelerindeki huzurun bozulmasından rahatsız olur ve üzgün birini gördüklerinde ortamı yeniden dengelemek ister. Kendi sorunları devam ederken bile karşısındaki kişiye farklı bir bakış açısı sunabilir, sakinleşmesine yardımcı olabilir ve yaşadığı durumun içinden çıkabileceğini hatırlatabilir.

İnsan ilişkilerine verdikleri önem, sevdiklerinin duygusal ihtiyaçlarını görmezden gelmelerini zorlaştırır. Çoğu zaman kendi üzüntülerini belli etmeden başkalarını rahatlatır ve herkes gittikten sonra duygularıyla baş başa kalırlar.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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