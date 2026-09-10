Kendi Derdi Varken Bile Başkasını Teselli Eden 3 Burç

Yengeçler güçlü koruma içgüdüleri sayesinde sevdikleri insanların üzgün olduğunu söylenmeden anlayabilir. Kendileri zor durumda olsa bile karşısındaki kişiyi dinler, ona güvende olduğunu hissettirir ve mümkünse sorununu çözmek için harekete geçer.

Kendi sıkıntılarını anlatmayı erteleyerek başkalarının yükünü üstlenmeleri ise zaman zaman duygusal açıdan yorulmalarına neden olabilir. Yine de değer verdikleri birinin yardım istediğini gördüklerinde onu yalnız bırakmaları oldukça zordur.