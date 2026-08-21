En Çok Kullanılan Takviyelerden B12 Vitamini Kanser Hücrelerini Besliyor Olabilir mi?
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Kaynak: https://www.science.com/common-vitami...
Enerji kaynağı olarak bilinen ve eksikliğinde yorgunluk gibi sorunlara yol açan B12 vitamini ile kanser arasında sanılandan çok daha karmaşık bir ilişki olduğu ortaya çıktı. Uzmanlar, kanda tespit edilen anormal B12 seviyelerinin kanserin doğrudan nedeni olmaktan ziyade, vücutta gizlice ilerleyen agresif bir tümörün habercisi olabileceğine dikkat çekiyor.
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Yıllardır yorgunluk, unutkanlık ve enerji düşüklüğü gibi sorunların bir numaralı çözümü olarak sunulan B12 vitamininin kanserle olan ilişkisi tıp dünyasını şaşırtmaya devam ediyor.
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Bu karanlık tablonun arkasındaki biyolojik gerçek ise oldukça ürkütücü.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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