En Çok Kullanılan Takviyelerden B12 Vitamini Kanser Hücrelerini Besliyor Olabilir mi?

Kanserli tümörler, özellikle de karaciğere yerleşen ve hızla yayılan agresif türler, büyüyebilmek ve hücrelerini kopyalayabilmek için B12 vitaminine adeta açlık duyuyor. Genetik incelemeler, tümörlerin DNA inşasında kullanılan ve B12 gerektiren enzimleri üreten genleri çok daha yoğun şekilde çalıştırdığını gösteriyor. Yani ortada kanseri başlatan bir vitamin fazlalığından ziyade, kendi büyümesini hızlandırmak için vücudun B12 rezervlerini ele geçiren, depolanma sürecini bozan ve kana salınmasını tetikleyen saldırgan bir hastalık söz konusu.

Beslenme alışkanlıklarının kanser üzerindeki etkisini inceleyen güncel gözlemsel çalışmalar da bu tabloyu destekler nitelikte. Vietnam'da binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilen bir araştırma, B12 alımı ile kanser riski arasında 'U harfi' şeklinde bir grafik oluştuğunu gösterdi. Bu durum, vitaminin hem gereğinden çok az alınmasının hem de normalin çok üzerinde tüketilmesinin hastalık riskini artırabildiğini ortaya koyuyor. Önceleri vücudun DNA onarımı için B12'ye muhtaç olduğu ve eksiklik durumunda hücrelerin mutasyona uğrayacağı düşünülürken, güncel veriler yüksek değerlerin de masum olmadığını kanıtlıyor.

Sonuç olarak, tıp camiası B12 ve kanser arasındaki bu çok bilinmeyenli denklemi henüz tamamen çözebilmiş değil. Ancak eldeki en güçlü kanıtlar, yüksek B12 ölçümlerinin hastalığı tetikleyen bir zehir olmaktan ziyade, vücudun bir yerlerinde işlerin ters gittiğini ve gizli bir tümörün bu vitamini kendi lehine kullandığını bildiren bir alarm zili olduğuna işaret ediyor.