İngilizcesini Verdiğimiz Türkçe Şarkılar Kime Ait?
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Türkçe şarkı bilgini yabancı dil bilgin ile beraber ölçmeye ne dersin?
Biz bu test formatını heyecanla hazırladık. Dileriz sen de beğenirsin!
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1. Kiss
2. Smile
3. Rose Pink
4. More Beautiful Than You
5. Sleepless Every Night
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6. I Can't Hold The Time
7. Erase and Start Over
8. Shattered
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Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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