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Dünyanın En Yaygın Doğum Günü Tarihinin Arkasındaki Neden Belli Oldu

Dünyanın En Yaygın Doğum Günü Tarihinin Arkasındaki Neden Belli Oldu

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
09.09.2026 - 08:54
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Eylül ayı başladığından beri çevrenizde doğum günü olanların sayısında bir artış olduğunu düşünüyorsanız, haksız sayılmazsınız. Yıllara yayılan doğum istatistikleri eylülün yılın en yoğun doğum ayı olduğunu gösteriyor. Hatta eylülde bir gün, diğer günleri de geride bırakıyor: 9 Eylül!

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20 Yıllık Veri Ortaya Çıktı: Yılın En Yoğun Doğum Günü 9 Eylül!

20 Yıllık Veri Ortaya Çıktı: Yılın En Yoğun Doğum Günü 9 Eylül!

2016'da veri gazeteciliği kuruluşu FiveThirtyEight'ten Matt Styles, 1994 ile 2014 yılları arasındaki yirmi yıllık doğum istatistiklerini mercek altına aldı. İncelemeye göre yılın en yoğun on doğum gününden dokuzu eylül ayına denk geliyor ve zirvede günde ortalama 12 bin 344 doğumla 9 Eylül var. Hemen ardından sırasıyla 19 Eylül, 12 Eylül ve 17 Eylül geliyor; ilk on sıraya giren tek eylül dışı tarih ise 7 Temmuz olarak dikkat çekiyor.

Bu yoğunluğun perde arkasında kış mevsimi ve tatil sezonu var. Havaların soğumasıyla çiftlerin ev içinde geçirdiği süre uzarken, yılbaşı tatili yaklaştıkça iş temposu da hafifliyor; bu da kutlamalara, sosyalleşmeye ve doğal olarak daha fazla yakınlaşmaya zaman kalması anlamına geliyor. Gebeliğin döllenmeden itibaren yaklaşık 38 hafta sürdüğü hesaba katıldığında, 9 Eylül doğumlu bir bebeğin ana rahmine düştüğü tarih 17 Aralık civarına denk geliyor.

Yılbaşı Gecesi Etkisi: En Nadir Doğum Günleri de Belli Oldu

Yılbaşı Gecesi Etkisi: En Nadir Doğum Günleri de Belli Oldu

Aynı mantık 19 Eylül doğumlular için de geçerli; bu tarihin karşılığı 27 Aralık'a düşüyor. 22 ile 26 Eylül arasında doğan bebeklerin büyük kısmı ise yılbaşı civarında ana rahmine düşmüş oluyor. Düğün planlama platformu The Knot'un verilerine göre de aralık ayı, dünya genelinde en çok evlilik teklifinin yapıldığı ay; bu da kış aylarının neden bu kadar 'verimli' geçtiğini bir nebze açıklıyor.

Kısa gün ışığının hormonları etkileyebileceği ve sperm kalitesinin yaz aylarında daha düşük olabileceği yönündeki bilimsel varsayımlar da tabloya ayrı bir açıklama katıyor.

Madalyonun öbür yüzünde ise en nadir görülen doğum günleri var. Zirvede dört yılda bir gelen artık yılı günü, yani 29 Şubat bulunuyor. Bunun dışında kalan nadir tarihlerin neredeyse tamamı da ABD'nin resmi tatillerine denk geliyor.

Acaba ülkemizde böyle bir araştırma yapılsa, ortaya çıkan tablo bize neler söylerdi?

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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