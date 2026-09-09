Dünyanın En Yaygın Doğum Günü Tarihinin Arkasındaki Neden Belli Oldu

Aynı mantık 19 Eylül doğumlular için de geçerli; bu tarihin karşılığı 27 Aralık'a düşüyor. 22 ile 26 Eylül arasında doğan bebeklerin büyük kısmı ise yılbaşı civarında ana rahmine düşmüş oluyor. Düğün planlama platformu The Knot'un verilerine göre de aralık ayı, dünya genelinde en çok evlilik teklifinin yapıldığı ay; bu da kış aylarının neden bu kadar 'verimli' geçtiğini bir nebze açıklıyor.

Kısa gün ışığının hormonları etkileyebileceği ve sperm kalitesinin yaz aylarında daha düşük olabileceği yönündeki bilimsel varsayımlar da tabloya ayrı bir açıklama katıyor.

Madalyonun öbür yüzünde ise en nadir görülen doğum günleri var. Zirvede dört yılda bir gelen artık yılı günü, yani 29 Şubat bulunuyor. Bunun dışında kalan nadir tarihlerin neredeyse tamamı da ABD'nin resmi tatillerine denk geliyor.

Acaba ülkemizde böyle bir araştırma yapılsa, ortaya çıkan tablo bize neler söylerdi?