Tüm Zamanların En İyi 20 Heavy Metal Şarkısı
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Heavy metal tarihine damga vurmuş yüzlerce şarkı arasından hangilerinin gerçekten en iyiler arasında olduğunu seçmek kolay değil. Rolling Stone’un hazırladığı listeden ilk 20’ye giren parçaları sizler için derledik. Bakalım listenin zirvesinde kim var? 🤔
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20. RATT - Round And Round
19. Megadeth - Peace Sells
18. Led Zeppelin - Immigrant Song
17. AC/DC - Back in Black
16. Iron Maiden - Hallowed Be Thy Name
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15. Slayer - Angel of Death
14. Rainbow - Stargazer
13. Black Sabbath - Paranoid
12. Living Colour - Cult of Personality
11. Metallica - One
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10. Iron Maiden - Run to the Hills
9. Dio - Holy Diver
8. Slayer - Raining Blood
7. Black Sabbath - Iron Man
6. Ozzy Osbourne - Crazy Train
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5. Black Sabbath - War Pigs
4. Judas Priest - Breaking the Law
3. Motörhead - Ace of Spades
2. Metallica - Master of Puppets
1. Black Sabbath - Black Sabbath
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Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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