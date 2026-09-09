Tüm Zamanların En İyi 20 Heavy Metal Şarkısı

Black Sabbath’ın Paranoid'i, grubun en bilinen şarkılarından biri olmasının yanında heavy metalin temel taşlarından da biri. İlginç olan ise şarkının oldukça kısa sürede yazılması ve sonradan albüme eklenen bir parça olmasına rağmen grubun en büyük hitlerinden birine dönüşmesi.