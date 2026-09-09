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Tüm Zamanların En İyi 20 Heavy Metal Şarkısı

etiket Tüm Zamanların En İyi 20 Heavy Metal Şarkısı

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
09.09.2026 - 15:01
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Heavy metal tarihine damga vurmuş yüzlerce şarkı arasından hangilerinin gerçekten en iyiler arasında olduğunu seçmek kolay değil. Rolling Stone’un hazırladığı listeden ilk 20’ye giren parçaları sizler için derledik. Bakalım listenin zirvesinde kim var? 🤔

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20. RATT - Round And Round

Ratt’in 1984 tarihli Round and Round parçası, 80’ler hair metal döneminin en akılda kalıcı şarkılarından biri. Eğlenceli klibi, kolay akılda kalan nakaratı ve dönemin tipik gitar sound’uyla grubun en büyük hitine dönüştü.

19. Megadeth - Peace Sells

Megadeth’in en ikonik parçalarından Peace Sells, grubun politik ve sivri dilli tarafını en iyi gösteren şarkılardan biri. Dave Mustaine’in metal dinleyicilerine yönelik önyargılara duyduğu tepkiyi müziğe taşıması da parçayı daha özel hale getiriyor.

18. Led Zeppelin - Immigrant Song

Led Zeppelin’in Immigrant Song şarkısı, yalnızca iki buçuk dakika sürüyor ama o süreye inanılmaz bir enerji sığdırıyor. Robert Plant’in çığlıkları ve İskandinav mitolojisinden beslenen sözleri, şarkıya bambaşka bir hava katıyor.

17. AC/DC - Back in Black

Bon Scott’ın ölümünden yalnızca birkaç ay sonra çıkan Back in Black, AC/DC’nin yeni vokalisti Brian Johnson ile verdiği güçlü bir geri dönüş mesajıydı. Şarkı hem Scott’a bir saygı duruşu hem de grubun yoluna devam edeceğinin ilanı gibiydi.

16. Iron Maiden - Hallowed Be Thy Name

Iron Maiden’ın bu klasiği, idam edilmek üzere olan bir mahkumun son dakikalarını anlatıyor. Şarkının giderek yükselen yapısı ve Bruce Dickinson’ın vokali, dinleyeni doğrudan içine çekiyor.

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15. Slayer - Angel of Death

Slayer’ın Angel of Death parçası, grubun ne kadar karanlık ve agresif olabileceğini gösteren en önemli örneklerden biri. Şarkı, Nazi doktoru Josef Mengele’nin Auschwitz’te gerçekleştirdiği korkunç deneyleri konu aldığı için yayınlandığında ciddi tartışmalara da yol açmıştı.

14. Rainbow - Stargazer

Bu şarkı, klasik heavy metal ile fantastik anlatımın mükemmel birleşimlerinden biri. Ronnie James Dio’nun vokali ve Ritchie Blackmore’un gitarı bir araya gelince ortaya sekiz dakikadan uzun süren ama hiç sıkmayan dev bir parça çıkıyor.

13. Black Sabbath - Paranoid

Black Sabbath’ın Paranoid'i, grubun en bilinen şarkılarından biri olmasının yanında heavy metalin temel taşlarından da biri. İlginç olan ise şarkının oldukça kısa sürede yazılması ve sonradan albüme eklenen bir parça olmasına rağmen grubun en büyük hitlerinden birine dönüşmesi.

12. Living Colour - Cult of Personality

Bu şarkı, heavy metalin sadece karanlık rifflerden ibaret olmadığını gösteren parçalardan. Şarkı Malcolm X, Martin Luther King Jr. ve Mussolini gibi siyasi figürlere göndermeler yaparken güçlü gitarlarıyla da döneminin rock anlayışını epey genişletiyor.

11. Metallica - One

Metallica’nın bu efsane şarkısı, savaşta ağır şekilde yaralanan ve kendi bedenine hapsolan bir askerin hikayesini anlatıyor. Şarkının sakin başlayıp giderek çok daha sert bir finale ulaşması da parçanın hikayesini net bir şekilde hissettiriyor.

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10. Iron Maiden - Run to the Hills

Run to the Hills, Iron Maiden’ın en hızlı ve enerjik parçalarından biri olmasının yanında Amerika kıtasındaki sömürgecilik tarihine de odaklanıyor. Şarkının akılda kalan melodisi ve Bruce Dickinson’ın yüksek perdeli vokali da bu parçası eşsiz kılıyor.

9. Dio - Holy Diver

Ronnie James Dio’nun solo kariyerinin en önemli şarkılarından Holy Diver, fantastik ve gizemli atmosferiyle hemen kendini belli ediyor. Dio’nun güçlü vokali ve Tony Iommi sonrası yeni bir müzikal dünya kurması, şarkıyı 80’lerin metal klasikleri arasına soktu.

8. Slayer - Raining Blood

Slayer’ın Raining Blood şarkısı, thrash metalin en tanınabilir açılışlarından birine sahip. Kısa sürede tam bir kaosa dönüşen şarkı, grubun aşırı hızlı ve saldırgan tarzını birkaç dakika içinde ortaya çıkarıyor.

7. Black Sabbath - Iron Man

Bu şarkının en akılda kalan detayı, Tony Iommi’nin unutulmaz gitar riffleri... Şarkının ismi de aslında bir süper kahramandan değil, zaman yolculuğu yapan ve gelecekte insanlığı kurtarmaya çalışan bir karakterden geliyor.

6. Ozzy Osbourne - Crazy Train

Ozzy Osbourne’un solo kariyerinin en önemli parçalarından Crazy Train, Randy Rhoads’ın gitarıyla ilk saniyeden kendini belli ediyor. Şarkı, Ozzy’nin Black Sabbath sonrası kendi kimliğini oluşturmasında da büyük önem taşıyor.

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5. Black Sabbath - War Pigs

War Pigs, savaşın arkasındaki politikacıları ve savaşın bedelini ödeyen insanları hedef alan sert bir Black Sabbath klasiği. Şarkının ağır temposu da parçanın anlattığı öfkeye mükemmel şekilde uyuyor.

4. Judas Priest - Breaking the Law

Zirveye yaklaşırken 'Judas Priest nerede?' dediğini duyar gibiyiz. Bu parça, kısa süresine rağmen hemen tanınan riffi ve Rob Halford’ın güçlü vokali sayesinde, heavy metal tarihinin en unutulmaz parçalarından birine dönüştü.

3. Motörhead - Ace of Spades

Kumar ve risk üzerinden hayatı anlatan şarkı, Motörhead’in neden punk ile metal arasındaki sınırları bu kadar güzel ortadan kaldırdığını gösteriyor.

2. Metallica - Master of Puppets

Metallica’nın Master of Puppets'ı, bağımlılığın insanı nasıl kontrolü altına aldığını anlatan yaklaşık sekiz dakikalık bir başyapıt! Şarkının sürekli değişen bölümleri, unutulmaz riffleri ve özellikle ortasındaki melodik bölüm, onu yalnızca Metallica’nın değil tüm metal tarihinin en önemli parçalarından biri yapıyor.

1. Black Sabbath - Black Sabbath

Listenin zirvesinde ise tahmin edeceğin üzere Black Sabbath var! 1970’te yayımlanan bu şarkının açılışındaki karanlık gitar riffi, bugün bildiğimiz heavy metalin temellerini atan anlardan biri kabul ediliyor ve grubun adını taşıyan bu parça, türün doğuşunu birkaç dakika içinde özetliyor.

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Üyesi
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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