Hodri Meydan! Şarkıcıların Burçlarını Tahmin Etmekte Ne Kadar İyisin?
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Müzik dinlerken sadece sesi değil, enerjiyi de hissediyoruz. Kimi sahnede tam bir lider gibi parlıyor, kimi duygusuyla kalbe dokunuyor, kimi de tam bir asi ruh taşıyor. Peki sevdiğin şarkıcıların burçlarını gerçekten tahmin edebilir misin? Haydi bakalım, sezgine güven.
Bakalım kaç tanesinin burcunu doğru tahmin edeceksin🤔Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutma!
O zaman, Haydi Testee!👇
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1. Sıra dışı klipleri, cesur tarzı ve hit şarkılarıyla Doja Cat hangi burçtur?
2. Enerjik şarkıları ve romantik pop tarzıyla Camila Cabello hangi burçtur?
3. Duygusal şarkıları ve güçlü vokaliyle Sam Smith hangi burç olabilir?
4. Güçlü sesi ve “Beautiful” gibi unutulmaz şarkılarıyla Christina Aguilera hangi burçtur?
5. Rap denince akla gelen ilk isimlerden Eminem hangi burç olabilir?
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6. Aşk acısını birkaç dakikada hepimizin meselesine çevirebilen Olivia Rodrigo hangi burç olabilir?
7. Romantik şarkıları ve gitarıyla gönülleri fetheden Shawn Mendes hangi burçtur?
8. Gizemli havası ve gece yarısı dinlemelik şarkılarıyla The Weeknd hangi burçtur?
9. Rap dünyasında söylediği her sözle olay yaratmayı başaran Nicki Minaj hangi burçtur?
10. Kendine has sesi, dövmeleri ve rahat tavrıyla Post Malone hangi burçtur?
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11. Rap dünyasının en çok konuşulan isimlerinden Drake hangi burç olabilir?
12. Duyguların en karmaşık halini şarkılarına taşıyan SZA hangi burç olabilir?
13. Dansları, Latin ritimleri ve yıllara meydan okuyan enerjisiyle Shakira hangi burçtur?
14. Sahneye çıktığı anda bütün dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Jennifer Lopez hangi burç olabilir?
15. Pop punk havasını yeni nesle taşıyan Avril Lavigne hangi burç olabilir?
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