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Performanslarıyla Wacken Open Air'i Sallayan 12 Unutulmaz Grup

etiket Performanslarıyla Wacken Open Air'i Sallayan 12 Unutulmaz Grup

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Editörü
09.09.2026 - 20:01
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Wacken Open Air, metal dünyasının en büyük festivallerinden biri ama bazı gruplar var ki sahneye çıktıklarında festivalin çıtası biraz daha yükseliyor. Kimi gruplar sahne şovuyla, kimi enerjisiyle, kimi de festival tarihine geçen özel performanslarıyla akıllarda kaldı. İşte Wacken sahnesinde iz bırakan o gruplar! 👇

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1. Machine Head

Machine Head’in Wacken tarihindeki en unutulmaz anlarından biri 2009’daki konseriydi. Öyle ki Wacken, yıllar sonra grubu 2025 kadrosuna açıklarken bu performansın festivalin kolektif hafızasına kazındığını özellikle belirtti. Robb Flynn ve ekibinin sert riffleriyle Wacken seyircisinin enerjisi birleşince ortaya gerçekten güçlü bir konser çıkmıştı.

2. Motörhead

Motörhead, Wacken’ın ruhuna en çok yakışan gruplardan biriydi. Lemmy Kilmister’ın kirli bas tonu, kendine has sesi ve enerjisi, her zamanki gibi festival seyircisiyle mükemmel uyuşuyordu. Grup 2009’da Machine Head ile birlikte festivalin 20. yılındaki büyük isimlerden biriydi ve Lemmy’nin 2015’teki ölümünün ardından Wacken’da ona yapılan anma da çok özel bir ana dönüştü. Lemmy artık aramızda olmasa da Wacken’ın tarihinde hala yaşamaya devam ediyor.

3. Alice Cooper

Alice Cooper’ın 2010’daki Wacken performansı, festivalin sadece müzik değil, biraz da şov olduğunu kanıtlayan anlarından biriydi. Shock rock’ın en önemli isimlerinden biri olan Cooper; kostümleri, sahne efektleri ve teatral gösterisiyle klasik bir konserden çok küçük bir korku filmi izletmişti.

4. Rammstein

Rammstein’ın 2013’te Wacken’da yaptığı şey için konser demek biraz hafif kalıyor. Grubun devasa sahne düzeni ve piroteknik gösterileri Holy Ground’u kelimenin tam anlamıyla ateşe verdi! Wacken’ın kendi tarihçesinde bile bu performans, festival tarihinin en özel şovlarından biri olarak anılıyor.

5. Slayer

Slayer’ın 2014’teki Wacken performansı, grubun yıllar geçmesine rağmen sahnede ne kadar yıkıcı olabildiğini gösteren konserlerden biriydi. Raining Blood, South of Heaven ve Angel of Death gibi klasiklerini festival kalabalığının karşısında çalan grup, Wacken’ın dev sahnesini tam anlamıyla thrash metal cehennemine çevirdi! 2019’daki veda konserinden önceki bu Wacken performansı, grubun festival tarihindeki en güçlü anlarından biri olarak hatırlanıyor.

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6. Judas Priest

Judas Priest, Wacken sahnesine çıktığında resmen ortalığı birbirine katıyor! Özellikle 2015’teki performansları, festivalin 25. yıl kutlamalarının öne çıkan anlarından biriydi. Rob Halford’ın vokali ve grubun klasik parçaları birleşince neler yaşandığını anlatmamıza gerek yok...

7. Blind Guardian

Grup yıllar boyunca festivalin en sevilen isimlerinden biri oldu ve özellikle 2016’daki performansları Wacken’ın resmi özetinde öne çıkan konserler arasında yer aldı. On binlerce kişinin aynı anda şarkılara eşlik ettiği bir Blind Guardian konserinde grup ile seyirci arasındaki sınırın ortadan kalkması hiç de şaşırtıcı değil.

8. Iron Maiden

Iron Maiden’ın Wacken performansları arasında özellikle 2016’daki konser ayrı bir yerde duruyor. Grup o yıl yaklaşık iki saatlik dev bir set verirken 75 bin kişinin karşısında sahne aldı ve konserin canlı yayını dünya çapında yarım milyondan fazla kişi tarafından izlendi! Fear of the Dark sırasında on binlerce kişinin aynı anda şarkı söylemesi ise Wacken’ın en unutulmaz görüntülerinden biri oldu. Iron Maiden’ın 2016’daki performansı, grubun neden yıllardır festival sahnelerinin en güçlü isimlerinden biri olduğunu bir kez daha gösterdi.

9. Amon Amarth

Amon Amarth’ın Wacken performansları, grubun sahne şovunun ne kadar ileri gidebildiğini gösteren güzel örneklerden. Özellikle Viking temalı dekorları, devasa sahne prodüksiyonları ve savaş atmosferini andıran gösterileriyle sıradan bir konserden çok küçük bir Viking destanı izliyormuşsunuz hissi yaratıyorlar. Grup 2017’de Wacken’da sahneye çıktığında da bu şovun en büyük örneklerinden birini sergiledi.

10. Sabaton

Sabaton 2019’daki Wacken performansında aynı anda iki ana sahneyi kullanarak özel bir çift performans gerçekleştirdi ve festival tarihinde oldukça sıra dışı bir şova imza attı. Wacken’ın 30. yıl kutlamalarında gerçekleşen bu gösteri, grubun savaş temalı şarkılarını dev bir prodüksiyonla sunması açısından da akılda kaldı. Kısacası Sabaton, Wacken’da sahnenin sınırlarını bir hayli genişletti.

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11. Gojira

Gojira, Wacken’ın artık sadece klasikleşmiş isimlere değil, modern metalin büyük gruplarına da ev sahipliği yaptığını gösteren güzel bir örnek. Fransız grup 2025’te festivale döndüğünde Wacken özellikle grubun Olimpiyat Oyunları’ndaki dikkat çekici performansını hatırlatarak büyük bir sahne şovu beklediğini vurguladı. Gojira’nın teknik tarafı, dev Wacken sahnesinde gerçekten başka bir etki yaratıyor.

12. Guns N’ Roses

Listenin en güncel ve en büyük örneğini sona bırakalım. Guns N’ Roses 2025’te Wacken Open Air’in kapanışını yaptı ve üç saatten uzun süren bir performansla sahne aldı. Axl Rose ve Slash gibi rock tarihinin en tanınan isimlerini dev Wacken sahnesinde bir arada görmek zaten başlı başına olaydı, üç saati aşan konser ise geceyi daha da özel hale getirdi.

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Editörü
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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