Performanslarıyla Wacken Open Air'i Sallayan 12 Unutulmaz Grup

Iron Maiden’ın Wacken performansları arasında özellikle 2016’daki konser ayrı bir yerde duruyor. Grup o yıl yaklaşık iki saatlik dev bir set verirken 75 bin kişinin karşısında sahne aldı ve konserin canlı yayını dünya çapında yarım milyondan fazla kişi tarafından izlendi! Fear of the Dark sırasında on binlerce kişinin aynı anda şarkı söylemesi ise Wacken’ın en unutulmaz görüntülerinden biri oldu. Iron Maiden’ın 2016’daki performansı, grubun neden yıllardır festival sahnelerinin en güçlü isimlerinden biri olduğunu bir kez daha gösterdi.