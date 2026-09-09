Performanslarıyla Wacken Open Air'i Sallayan 12 Unutulmaz Grup
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Wacken Open Air, metal dünyasının en büyük festivallerinden biri ama bazı gruplar var ki sahneye çıktıklarında festivalin çıtası biraz daha yükseliyor. Kimi gruplar sahne şovuyla, kimi enerjisiyle, kimi de festival tarihine geçen özel performanslarıyla akıllarda kaldı. İşte Wacken sahnesinde iz bırakan o gruplar! 👇
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1. Machine Head
2. Motörhead
3. Alice Cooper
4. Rammstein
5. Slayer
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6. Judas Priest
7. Blind Guardian
8. Iron Maiden
9. Amon Amarth
10. Sabaton
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11. Gojira
12. Guns N’ Roses
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Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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