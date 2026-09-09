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Küçükken 'Büyüyünce Ne Olacaksın?' Sorusuna Verilen Tebessüm Ettiren Cevaplar

etiket Küçükken 'Büyüyünce Ne Olacaksın?' Sorusuna Verilen Tebessüm Ettiren Cevaplar

İnci Öztürk
İnci Öztürk - Onedio Üyesi
09.09.2026 - 12:39
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Herkes küçükken 'Büyüyünce ne olacaksın?' sorusunu cevaplamıştır. En popüler meslekler arasında ise doktor, astronot, itfaiyeci ve polis gelir. Tabii bazı yaratıcı çocuklar birbirinden komik ve fantastik cevaplar da verebilir. Mesela bakkal olmak oldukça güzel bir hayal!

İşte, yüzünüzde tebessüm oluşturacak cevaplardan bazıları.

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"İtfaiyeci olacağım."

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'O böyle direkten hıp hızlı kayacağım, kıyafetlerimi giyip kırmızı araba ile gidip bütün alevleri söndüreceğim. Kedileri kurtaracağım... '

Ah minik masum kalpler! :)

"Babam gibi tıraş olacağım büyüyünce."

"Süslü süslü kıyafetler giyerek şarkılar söyleyeceğim, herkes de beni alkışlayacak."

Müzik derslerinde tahtaya ilk koşan, şarkısını söylerken mimik ve dans figürleri ile orayı mini bir sahneye dönüştürenlerimiz el kaldırsın.🙋

"Süper kahraman olup kötülerle savaşacağım."

O kadar çizgi film izledik, dünyayı kurtarmayı görev bilip bir gün uçabilmenin hayali ile yaşadık.

"Çöpçü olmak istiyorum."

- Çok eğlenceli ya böyle arabanın arkasına asılıp geziyorlar filan. 😁

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"Tsubasa gibi futbolcu olacağım"

Futbolu fazlasıyla seven bir milletin evlatları olarak erkeklerimizin büyük bir çoğunun hayali olması çok normal.

"Barbie olmak istiyorum. Böyle her şeyim pembe filan olacak."

Bunun bir değişik versiyonu da prenses olmaktı.

"Ben de büyüyünce kamyon şoförü olmak, bunu sürmek istiyorum."

Off kocaman tekerleri filan var arabalardan da beş kat daha büyük. 🚚🚛

"Tabii ki anne/baba olacağım."

- Bir sürü de bebeğim olacak.👼👼👼

"Oyuncakçı veya bakkal olacağım çünkü istediğim kadar abur cubur yiyebilir ya da istediğim her oyuncakla oynayabilirim."

"Oyuncakçı veya bakkal olacağım çünkü istediğim kadar abur cubur yiyebilir ya da istediğim her oyuncakla oynayabilirim."

İtiraf edin bunun hayalini hepimiz kurduk. 😂

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"Baba ben balerin olup o tütülü eteklerden giymek istiyorum."

"Melek teyzem gibi gelin olacağım ben de." 👰

"Melek teyzem gibi gelin olacağım ben de." 👰

İtiraf edin kızlar hepimiz bir dönem bunu istedik o yüzden her düğünde ısrarla biz de minik gelinlikler giydik. Hatta bazılarımız evlenen bir tanıdığı görünce, ben olcaktım gelin ben evlencektim diye ağlamadık mi?

"Çok yakışıklı/güzel olacağım."

İlk hayal kırıklığı. 😂

"Korsan olup sonsuz denizlere açılıp bütün gizli hazineleri toplayacağım."

Korsan gemimiz olarak düşündüğümüz koltukların tepesine çıkıp  'Yelkenler fora! İskele alabanda!' diye bağırmadık mı? ⚓️💀

"Astronot olup aya gitmek yıldızları görmek istiyorum. Hem belki uzaylılar da gerçektir."

Küçükken bu hayali kuranların yarısı şimdi mühendis. 🤓

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Aslında hepimiz büyüyünce de mutlu olmak isterdik be!

Acaba kaç tanemiz kurduğu bu hayallere ulaşabildi? 💁

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İnci Öztürk
İnci Öztürk
Onedio Üyesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldum. Mesleki hayatımda hem çeviriler yaptım hem de farklı dergilerde yazılar kaleme aldım. Profesyonel hayatıma Onedio'da içerik üreterek devam ediyorum.
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