Küçükken 'Büyüyünce Ne Olacaksın?' Sorusuna Verilen Tebessüm Ettiren Cevaplar
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Herkes küçükken 'Büyüyünce ne olacaksın?' sorusunu cevaplamıştır. En popüler meslekler arasında ise doktor, astronot, itfaiyeci ve polis gelir. Tabii bazı yaratıcı çocuklar birbirinden komik ve fantastik cevaplar da verebilir. Mesela bakkal olmak oldukça güzel bir hayal!
İşte, yüzünüzde tebessüm oluşturacak cevaplardan bazıları.
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"İtfaiyeci olacağım."
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"Babam gibi tıraş olacağım büyüyünce."
"Süslü süslü kıyafetler giyerek şarkılar söyleyeceğim, herkes de beni alkışlayacak."
"Süper kahraman olup kötülerle savaşacağım."
"Çöpçü olmak istiyorum."
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"Tsubasa gibi futbolcu olacağım"
"Barbie olmak istiyorum. Böyle her şeyim pembe filan olacak."
"Ben de büyüyünce kamyon şoförü olmak, bunu sürmek istiyorum."
"Tabii ki anne/baba olacağım."
"Oyuncakçı veya bakkal olacağım çünkü istediğim kadar abur cubur yiyebilir ya da istediğim her oyuncakla oynayabilirim."
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"Baba ben balerin olup o tütülü eteklerden giymek istiyorum."
"Melek teyzem gibi gelin olacağım ben de." 👰
"Çok yakışıklı/güzel olacağım."
"Korsan olup sonsuz denizlere açılıp bütün gizli hazineleri toplayacağım."
"Astronot olup aya gitmek yıldızları görmek istiyorum. Hem belki uzaylılar da gerçektir."
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Aslında hepimiz büyüyünce de mutlu olmak isterdik be!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldum. Mesleki hayatımda hem çeviriler yaptım hem de farklı dergilerde yazılar kaleme aldım. Profesyonel hayatıma Onedio'da içerik üreterek devam ediyorum.
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