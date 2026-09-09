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Bu Yıl Kimin Konserine Gitmelisin?

etiket Bu Yıl Kimin Konserine Gitmelisin?

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Editörü
09.09.2026 - 20:01
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Bu yıl bitmeden kimin konserine gitmen gerekiyor? Öğrenmek ister misin?

Hadi kalk, konsere gidelim!

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1. Öncelikle söyle bakalım, sen daha çok sabah insanı mısın?

2. Günde ortalama kaç saat müzik dinliyorsun?

3. Şimdi de favori mevsimini söyle bakalım!

4. Bu özelliklerden hangisi seni daha iyi tanımlıyor diye sorsak?

5. Peki bu hayvanlardan hangisini sahiplenmek isterdin?

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6. Güç içinde genelde uykusuzluk çekiyor musun?

7. Elinde sihirli bir değnek olsa ilk neyi değiştirirdin?

8. Son olarak spor müsabakalarını izlemeyi sever misin?

Funda Arar!

Funda Arar!

Sertab Erener!

Sertab Erener!

Yalın!

Yalın!

Gökhan Türkmen!

Gökhan Türkmen!

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Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Editörü
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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