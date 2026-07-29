Quick Sigorta Halka Açılıyor, Borsaya Yeni Soluk Geliyor

Yerli ve milli sigorta şirketi Quick Sigorta, SPK onayıyla halka arz oluyor. Böylece 12 yıl aradan sonra ilk kez bir sigorta şirketi halka açılmış olacak ve Quick Sigorta 7. sigorta şirketi olarak borsada işlem görecek.

Quick Sigorta’nın halka arzı Garanti BBVA Yatırım liderliğinde gerçekleşecek ve 29-30-31 Temmuz 2026 tarihlerinde, 76,60 TL sabit fiyat üzerinden talep toplanacak. 6 Ağustos tarihinde ise Gong Töreni ile Quick Sigorta’nın Tahta Açılışı gerçekleşecek ve 'QUICK' koduyla işlem görecek.

Quick Sigorta’nın, 1 TL nominal değerli payları 76,60 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak. Quick Sigorta’nın, mevcut sermayesi 433.300.000 TL’den, 481.612.950 TL’ye çıkacak ve artırılacak 48.312.950 TL nominal değerli 48.312.950 adet pay halka arz edilecek. Quick Sigorta’nın, halka arzının büyüklüğü 3.700.771.970 TL olarak hesaplanırken, şirketin halka açıklık oranı yüzde 10,03 olacak. Halka arzda hem yurt içi bireysel hem de yurt içi kurumsal yatırımcılar talepte bulunabilecek.