Peluş Oyuncağını Bir An Olsun Bırakmayan Punch İsimli Maymun Dünyada Viral Oldu
Sosyal medya, günlerdir bebek maymun Punch'ı konuşuyor. Annesinin terk ettiği Punch, şimdi yaşadığı hayvanat bahçesindeki 'arkadaşı' peluş oyuncağı bir an olsun bırakmıyor. Punch, diğer maymunlara ise bir türlü alışamadı.
Punch'ın peluş hayvanına sarıldığı anlar ise tüm dünyada viral oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bebek mamak maymunu Punch, doğumundan sonra annesi tarafından terk edildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Punch'a battaniye, sıcak havlu ve peluş oyuncaklar verildi. Punch, peluş orangutanı seçti.
"Yalnızlık çekiyor, yeterince yemek yemiyor."
Dünyaca ünlü bir marka ise Punch'ın peluş oyuncağını çıkardı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın