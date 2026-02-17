onedio
Peluş Oyuncağını Bir An Olsun Bırakmayan Punch İsimli Maymun Dünyada Viral Oldu

Peluş Oyuncağını Bir An Olsun Bırakmayan Punch İsimli Maymun Dünyada Viral Oldu

17.02.2026 - 09:38

Sosyal medya, günlerdir bebek maymun Punch'ı konuşuyor. Annesinin terk ettiği Punch, şimdi yaşadığı hayvanat bahçesindeki 'arkadaşı' peluş oyuncağı bir an olsun bırakmıyor. Punch, diğer maymunlara ise bir türlü alışamadı.

Punch'ın peluş hayvanına sarıldığı anlar ise tüm dünyada viral oldu.

Bebek mamak maymunu Punch, doğumundan sonra annesi tarafından terk edildi.

Japonya'da Çiba eyaletinin İçikawa kentindeki bir hayvanat bahçesinde doğan Punch isimli maymun, annesi tarafından terk edildi.

Hayvanat bahçesi görevlileri, bebek maymun için harekete geçti ve maymuna 'yapay bakım' sağlandı. Birkaç ay sonra Punch, Tokyo 'Maymun Dağındaki' doğal ortamına salındı.

Punch'a battaniye, sıcak havlu ve peluş oyuncaklar verildi. Punch, peluş orangutanı seçti.

Turuncu orangutanı kendine daha yakın hisseden Punch, şimdilerde oyuncağını bir an olsun bırakmıyor. Nereye gitse arkasından peluş oyuncağını da sürükleyen Punch, onunla yatıyor, kalkıyor, oyunlar oynuyor. 

Anne sıcaklığının özlemiyle peluş oyuncağa sarılan Punch'ın hem sevimli hem de üzücü fotoğrafları tüm dünyada viral oldu.

"Yalnızlık çekiyor, yeterince yemek yemiyor."

Punch'ın bakıcısı, hayvanın yeterince yemek yemediğini ve yalnızlık çektiğini söylüyor. Her ne kadar tüm dünya Punch için seferber olmuş olsa da Punch o sıcaklığı hala peluş bir oyuncakta arıyor.

Diğer maymunlar da Punch'ı aralarına almıyor ve zavallı bebek maymun, oyuncağını kalkan olarak kullanmaya devam ediyor.

Annenin ise doğum sonrası bitkin duruma düştüğü için Punch'ı terk ettiği tahmin ediliyor.

Dünyaca ünlü bir marka ise Punch'ın peluş oyuncağını çıkardı.

16.99 eurodan satışa sunulan bu peluş oyuncak, kısa sürede herkesin dikkatini çekmeyi başardı. Kimileri 'pazarlama dehası' derken kimileri de bu ürüne eleştirel yorum yapmadan geçmedi.

