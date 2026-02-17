Peluş Oyuncağını Bir An Olsun Bırakmayan Punch İsimli Maymun Dünyada Viral Oldu

Punch'ın bakıcısı, hayvanın yeterince yemek yemediğini ve yalnızlık çektiğini söylüyor. Her ne kadar tüm dünya Punch için seferber olmuş olsa da Punch o sıcaklığı hala peluş bir oyuncakta arıyor.

Diğer maymunlar da Punch'ı aralarına almıyor ve zavallı bebek maymun, oyuncağını kalkan olarak kullanmaya devam ediyor.

Annenin ise doğum sonrası bitkin duruma düştüğü için Punch'ı terk ettiği tahmin ediliyor.