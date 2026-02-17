onedio
İki Gram Güneş Görünce Mutluluktan Dört Köşe Olan X Ahalisi

Dilara Bağcı Peker
17.02.2026 - 09:00

Son günlerde havalar bi' tık ısındı. Ilık ılık esen rüzgar, bahar aylarının çok da uzak olmadığını müjdeledi. Tabii çok da sevinmemek lazım, malum önümüzde henüz şubat ve mart var. Fakat yazı özleyenler kendine engel olamadı ve ılık havanın bünyelerinde bıraktığı o güzel hisle soluğu X'te aldı.

Bakalım kimler neler söyledi?

İlk kez yaşadığını hissedenler...

twitter.com

Biraz sabretse her şeyin yoluna gireceğini düşünenler!

twitter.com

👇🏻

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Yine de çok ince giyinmeyin :)

twitter.com
👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
Yine de siz siz olun, bu havalara fazla güvenmeyin.

twitter.com

