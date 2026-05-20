Ekranlara Birincilikle Veda Etti: Kıskanmak Dizisinin Finali Reytinglere Damga Vurdu

Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
20.05.2026 - 17:58

Televizyon ekranlarında uzun süredir takip edilen iddialı yapım Kıskanmak, izleyicilerine veda ettiği son bölümünde elde ettiği izlenme oranlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Kanal yönetiminin aldığı bitiş kararı sonrasında son kez izleyici karşısına çıkan dizi, yayınlanan veda bölümüyle reyting listelerinde önemli bir başarıya imza attı. Projenin normal şartlarda düşük izlenme oranları gerekçe gösterilerek sonlandırılacağı belirtilse de yapım aslında her hafta belirli bir izleyici kitlesini ekran başında tutuyordu. Genel ölçümlerde dört ile beş puan arasında değişen istikrarlı grafikler çizen iş, son yayınıyla birlikte rakiplerini geride bırakarak zirveye yerleşti. Gelin detaylara geçelim…

NOW kanalında her hafta salı günleri diziseverlerin karşısına çıkan Ay Yapım imzalı Kıskanmak dizisi, dün gece yayınlanan son bölümüyle yayın hayatını tamamladı.

Edebi bir romandan senaryoya aktarılan ve yönetmenliğini Nadim Güç’ün üstlendiği iddialı proje, 33. bölümüyle birlikte resmi olarak ekranlara veda etti. Psikolojik dram türündeki işin oyuncu kadrosunda Özgü Namal, Selahattin Paşalı, Mehmet Günsür ve Hafsanur Sancaktutan gibi televizyon dünyasının güçlü isimleri yer alıyordu. Hikaye olarak Paşazade ailesinin içindeki güç savaşlarını, kıskançlık temalarını ve aile içi gizli çatışmaları merkezine alan yapım, 33 bölümlük maraton boyunca geniş bir kitleye hitap etti. Sektör kulislerinde projenin izlenme oranlarındaki yetersizlik nedeniyle bitirileceği yönünde bilgiler yayılmış olsa da dizinin aslında dört ile beş puanın üzerinde seyreden istikrarlı bir reyting ortalaması bulunuyordu.

Buna rağmen alınan final kararı doğrultusunda son kez ekrana gelen yapım, AB kategorisindeki reyting ölçümlerinde rakiplerini geride bırakarak birinci sıraya yerleşti.

Kıskanmak dizisinin veda bölümüyle elde ettiği bu birincilik, projenin ekranlara bir kez daha damga vurmasını sağlayarak televizyon gündemine oturdu. Çağla Kızılelma’nın yazdığı senaryonun son sahnelerinde karakterlerin kaderleri tek tek netliğe kavuşurken, oyuncu kadrosunun sergilediği performans izleyicilerden tam not aldı. 

Yapım şirketi ve kanal yetkilileri, final yayınının ardından sosyal medya hesaplarından yayınladıkları mesajlarla projeye emek veren teknik ekibe ve kendilerini yalnız bırakmayan seyircilere teşekkürlerini iletti. 

Diziseverler, dört-beş barajının üzerinde reyting alan bir işin tamamen bitirilmesinin televizyon pazarındaki bütçe ve reklam dengeleriyle alakalı olduğunu savunuyor. Sonuç olarak, Özgü Namal ve Selahattin Paşalı gibi isimlerin başrollerini paylaştığı Kıskanmak dizisi, 33. bölümünde elde ettiği AB grubu birinciliği ve yüksek izlenme oranlarıyla televizyon tarihindeki yerini gururlu bir kapanışla aldı.

İşte Kıskanmak finalinin reytingleri 👇

Total: 3,52 oranla 5. sırada

AB: 4,14 oranla 1. sırada

ABC1: 4,21 oranla 3. sırada

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
