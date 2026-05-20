Ekranlara Birincilikle Veda Etti: Kıskanmak Dizisinin Finali Reytinglere Damga Vurdu
Televizyon ekranlarında uzun süredir takip edilen iddialı yapım Kıskanmak, izleyicilerine veda ettiği son bölümünde elde ettiği izlenme oranlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Kanal yönetiminin aldığı bitiş kararı sonrasında son kez izleyici karşısına çıkan dizi, yayınlanan veda bölümüyle reyting listelerinde önemli bir başarıya imza attı. Projenin normal şartlarda düşük izlenme oranları gerekçe gösterilerek sonlandırılacağı belirtilse de yapım aslında her hafta belirli bir izleyici kitlesini ekran başında tutuyordu. Genel ölçümlerde dört ile beş puan arasında değişen istikrarlı grafikler çizen iş, son yayınıyla birlikte rakiplerini geride bırakarak zirveye yerleşti. Gelin detaylara geçelim…
NOW kanalında her hafta salı günleri diziseverlerin karşısına çıkan Ay Yapım imzalı Kıskanmak dizisi, dün gece yayınlanan son bölümüyle yayın hayatını tamamladı.
Buna rağmen alınan final kararı doğrultusunda son kez ekrana gelen yapım, AB kategorisindeki reyting ölçümlerinde rakiplerini geride bırakarak birinci sıraya yerleşti.
