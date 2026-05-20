Ekranlara Birincilikle Veda Etti: Kıskanmak Dizisinin Finali Reytinglere Damga Vurdu

Edebi bir romandan senaryoya aktarılan ve yönetmenliğini Nadim Güç’ün üstlendiği iddialı proje, 33. bölümüyle birlikte resmi olarak ekranlara veda etti. Psikolojik dram türündeki işin oyuncu kadrosunda Özgü Namal, Selahattin Paşalı, Mehmet Günsür ve Hafsanur Sancaktutan gibi televizyon dünyasının güçlü isimleri yer alıyordu. Hikaye olarak Paşazade ailesinin içindeki güç savaşlarını, kıskançlık temalarını ve aile içi gizli çatışmaları merkezine alan yapım, 33 bölümlük maraton boyunca geniş bir kitleye hitap etti. Sektör kulislerinde projenin izlenme oranlarındaki yetersizlik nedeniyle bitirileceği yönünde bilgiler yayılmış olsa da dizinin aslında dört ile beş puanın üzerinde seyreden istikrarlı bir reyting ortalaması bulunuyordu.