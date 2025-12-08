onedio
Hac ve Umre'de Yeni Dönem: Mekke ve Medine'de Cep Telefonları Yasaklandı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
08.12.2025 - 08:34

Suudi Arabistan, 2026 Hac dönemi öncesinde aldığı tarihi kararla, İslam'ın en kutsal mekanları olan Mekke'deki Mescid-i Haram ve Medine'deki Mescid-i Nebevi'de cep telefonu, kamera ve tüm kayıt cihazlarının kullanımına topyekûn bir yasak getirdi. Bu radikal adım, özellikle sosyal medyada artan fotoğraf ve video paylaşımının önüne geçmeyi, kutsal atmosferi korumayı ve milyonlarca hacının gizliliğini güvence altına almayı hedefliyor. Yasağa uymayanları cihazlarına el konulması ve adli yaptırımlar bekliyor.

2026 Hac sezonundan itibaren cep telefonu ile görüntü almak tamamen yasaklandı!

Suudi Arabistan yönetiminin son duyurusuyla, 2026 yılı Hac sezonundan itibaren Mekke'deki Mescid-i Haram ve Medine'deki Mescid-i Nebevi'nin iç mekanlarında ve bahçelerinde cep telefonları, kameralar ve diğer tüm kayıt ekipmanlarının kullanılması kesin olarak yasaklanmış durumda. Bu kapsamlı tedbir, kutsal mekanlarda fotoğraf ve video çekimlerinin tamamen önüne geçmeyi amaçlıyor.

Medya organlarında yer alan bilgilere göre, bu düzenlemenin temelinde hacıların mahremiyetini sağlamak, ibadetin manevi yoğunluğunu muhafaza etmek ve yoğun Hac dönemlerinde kalabalık akışını kolaylaştırmak gibi önemli gerekçeler bulunuyor.

Özellikle Instagram gibi sosyal medya platformlarında hızla yayılan ve uzun süredir tartışılan kayıt alma pratiklerinin artması, yetkilileri bu kısıtlamayı en üst seviyeye taşımaya yöneltti.

Yeni kurallar, hem ibadet amaçlı gelenler hem de ziyaretçiler için geçerli olup, ihlali durumunda cihazlara el konulması ve yasal işlem başlatılması dahil ciddi cezalar öngörülüyor.

Bu son yasak, daha önce Hac Bakanlığı ile Basın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan kısıtlayıcı genelgelerin üzerine inşa edildi ve selfie çekimleri ile video kayıtlarının yarattığı aksaklıkları hedef alıyor. Suudi Arabistan, aslında bu kutsal alanlarda fotoğrafçılık kısıtlamalarını ilk kez 2017 yılında uygulamaya koymuştu. O dönemde Dışişleri Bakanlığı, bu eylemlerin ibadet edenleri rahatsız ettiği gerekçesiyle yasaklandığını duyurmuştu. 2024 yılında Hac Bakanlığı, hacıları selfie çekmekten sakınmaya teşvik eden uyarılarını yinelemişti. Hatta Haziran 2025'te, İçişleri Bakanlığı benzer kuralları Mina, Arafat ve Müzdelife gibi diğer Hac bölgelerine de yayarak, siyasi slogan ve bayrakların taşınmasını da yasaklamıştı.

Yetkililer, bu politikanın manevi odaklanmanın sürdürülmesi ve Hac operasyonlarının verimli işlemesi için zorunlu olduğunu savunuyor. Instagram Reels gibi mecralarda yayınlanan içerikler, özellikle kalabalık yönetiminde yaratılan risklere dikkat çekiyordu. Haziran 2025'te yapılan bir açıklamaya göre, güvenlik birimleri yasağa uyulmasını titizlikle denetleyecek ve kuralı çiğneyenler hakkında sınır dışı edilmeye kadar varan ağır cezalar uygulanabilecek.

Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
