Hac ve Umre'de Yeni Dönem: Mekke ve Medine'de Cep Telefonları Yasaklandı

Yeni kurallar, hem ibadet amaçlı gelenler hem de ziyaretçiler için geçerli olup, ihlali durumunda cihazlara el konulması ve yasal işlem başlatılması dahil ciddi cezalar öngörülüyor.

Bu son yasak, daha önce Hac Bakanlığı ile Basın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan kısıtlayıcı genelgelerin üzerine inşa edildi ve selfie çekimleri ile video kayıtlarının yarattığı aksaklıkları hedef alıyor. Suudi Arabistan, aslında bu kutsal alanlarda fotoğrafçılık kısıtlamalarını ilk kez 2017 yılında uygulamaya koymuştu. O dönemde Dışişleri Bakanlığı, bu eylemlerin ibadet edenleri rahatsız ettiği gerekçesiyle yasaklandığını duyurmuştu. 2024 yılında Hac Bakanlığı, hacıları selfie çekmekten sakınmaya teşvik eden uyarılarını yinelemişti. Hatta Haziran 2025'te, İçişleri Bakanlığı benzer kuralları Mina, Arafat ve Müzdelife gibi diğer Hac bölgelerine de yayarak, siyasi slogan ve bayrakların taşınmasını da yasaklamıştı.

Yetkililer, bu politikanın manevi odaklanmanın sürdürülmesi ve Hac operasyonlarının verimli işlemesi için zorunlu olduğunu savunuyor. Instagram Reels gibi mecralarda yayınlanan içerikler, özellikle kalabalık yönetiminde yaratılan risklere dikkat çekiyordu. Haziran 2025'te yapılan bir açıklamaya göre, güvenlik birimleri yasağa uyulmasını titizlikle denetleyecek ve kuralı çiğneyenler hakkında sınır dışı edilmeye kadar varan ağır cezalar uygulanabilecek.