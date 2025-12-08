Hac ve Umre'de Yeni Dönem: Mekke ve Medine'de Cep Telefonları Yasaklandı
Suudi Arabistan, 2026 Hac dönemi öncesinde aldığı tarihi kararla, İslam'ın en kutsal mekanları olan Mekke'deki Mescid-i Haram ve Medine'deki Mescid-i Nebevi'de cep telefonu, kamera ve tüm kayıt cihazlarının kullanımına topyekûn bir yasak getirdi. Bu radikal adım, özellikle sosyal medyada artan fotoğraf ve video paylaşımının önüne geçmeyi, kutsal atmosferi korumayı ve milyonlarca hacının gizliliğini güvence altına almayı hedefliyor. Yasağa uymayanları cihazlarına el konulması ve adli yaptırımlar bekliyor.
2026 Hac sezonundan itibaren cep telefonu ile görüntü almak tamamen yasaklandı!
Özellikle Instagram gibi sosyal medya platformlarında hızla yayılan ve uzun süredir tartışılan kayıt alma pratiklerinin artması, yetkilileri bu kısıtlamayı en üst seviyeye taşımaya yöneltti.
